Miras yoluyla ev, tarla veya arsa sahibi olan vatandaşları ilgilendiren yeni satış düzenlemesi yürürlüğe girdi. Belirli şartları taşıyan taşınmazlarda ilk açık artırmanın mirasçılar arasında yapılması mümkün hale geldi. Peki bu değişiklik kimleri kapsıyor?

Aileden kalan ev, arsa ve tarlalar yıllardır birçok mirasçı arasında anlaşmazlıklara neden oluyor. Kardeşlerden biri taşınmazı satmak isterken diğeri kullanmaya devam etmek isteyebiliyor. Bazı durumlarda ise mirasçılar taşınmazın nasıl değerlendirileceği konusunda ortak karar alamıyor.

Bu anlaşmazlıklar nedeniyle ortaklığın giderilmesi davaları açılabiliyor. Mahkeme tarafından satış kararı verilmesi halinde taşınmazın açık artırma yoluyla satılması gündeme gelebiliyor.

İLK ARTIRMA SADECE MİRASÇILAR ARASINDA YAPILABİLECEK

31 Temmuz 2026 tarihinde yayımlanan 7589 sayılı Kanun ile belirli miras taşınmazlarının satışında önemli bir değişiklik yapıldı. Düzenleme, şartları taşıyan taşınmazlarda ilk artırmanın yalnızca malik olan mirasçılar arasında yapılabilmesine imkân tanıyor.

Böylece mirasçılar, ailelerinden kalan taşınmazı ilk aşamada kendi aralarında satın alma fırsatına sahip olabiliyor. Bu uygulama, taşınmazın aile dışındaki kişilere satılmadan önce mirasçılar tarafından değerlendirilmesini sağlayabiliyor.

HER HİSSELİ ARSA BU HAKTAN YARARLANAMIYOR

Düzenlemenin uygulanabilmesi için taşınmazın mülkiyet yapısı önem taşıyor. Bütün maliklerin miras yoluyla hak sahibi olması ve mirasçılar dışında üçüncü kişilerin mülkiyet hakkının bulunmaması gibi şartlar dikkate alınıyor.

Bu nedenle vatandaşların kendi taşınmazlarının yeni düzenlemenin kapsamına girip girmediğini araştırması gerekiyor. Tapuda başka kişilere ait hisseler bulunan taşınmazlar için aynı sonucun ortaya çıkacağı düşünülmemeli.

KARDEŞLER TAŞINMAZI KENDİ ARALARINDA SATIN ALABİLECEK Mİ?

Yeni uygulamanın dikkat çeken yönlerinden biri, mirasçıların taşınmazı aile içinde tutabilme ihtimalini artırması. Örneğin üç kardeşe kalan bir arsanın satışı gündeme geldiğinde, şartlar uygunsa ilk artırmaya mirasçıların katılması mümkün olabiliyor.

Ancak bu süreçte her mirasçının eşit şekilde bilgilendirilmesi ve satış işlemlerinin kanuni usule uygun yürütülmesi gerekiyor. İhale sürecinde tekliflerin ve ödeme yükümlülüklerinin ilgili kurallara göre yerine getirilmesi şart.

İLK ARTIRMADA SATIŞ OLMAZSA NE OLACAK?

İlk artırmada taşınmazın satılamaması halinde sonraki satış aşamalarında uygulanacak kurallar önem kazanıyor. Mirasçılar arasında satışın gerçekleşmemesi, taşınmazın hiçbir zaman satılamayacağı anlamına gelmiyor.

Bu nedenle mirasçıların yalnızca ilk artırmaya odaklanmak yerine bütün satış takvimini takip etmesi gerekiyor. İhale tarihleri, teminat koşulları ve ödeme süreleri dikkatle incelenmeli.

MİRASÇILAR HUKUKİ SÜRECİ NASIL TAKİP ETMELİ?

Taşınmazla ilgili dava açılmışsa mirasçıların mahkeme kararlarını ve satış işlemlerini düzenli takip etmesi önemli. Tapu kayıtları, veraset ilamı ve mirasçı bilgileri de sürecin doğru yürütülmesi açısından belirleyici.

Özellikle birden fazla taşınmazı bulunan ailelerde her taşınmazın mülkiyet durumu ayrı ayrı incelenmeli. Yeni düzenlemenin bütün miras uyuşmazlıklarını otomatik olarak çözmediği unutulmamalı.