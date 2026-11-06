Miras yoluyla ev veya arsa sahibi olanları 2026 yılında vergi yükümlülükleri bekliyor. Veraset ve intikal vergisi kapsamında uygulanacak istisna tutarları ile beyan ve ödeme süreleri önem taşırken, mirasçılar için dikkat edilmesi gereken ayrıntılar da merak konusu oldu.

Bir yakının vefatından sonra miras kalan ev, arsa, para ve diğer mal varlıklarının devri yalnızca tapu işlemlerinden ibaret değil. Veraset ve intikal vergisi de miras sürecinde dikkate alınması gereken konular arasında yer alıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığının 2026 yılına ilişkin bilgilendirmesinde, miras yoluyla çocuklara ve eşe düşen paylar için belirli istisna tutarları açıklandı. Buna göre çocuklar ve eşten her birine düşen miras payı için 2 milyon 907 bin 136 TL istisna uygulanıyor.

Eşin tek başına mirasçı olması durumunda ise 5 milyon 817 bin 845 TL tutarındaki istisna dikkat çekiyor. Bu tutarlar, veraset yoluyla gerçekleşen intikaller bakımından 2026 yılına ait açıklanan değerlerdir.

BEYANNAME VE İŞLEMLERİ İHMAL ETMEYİN

Mirasçılar açısından yalnızca istisna tutarını bilmek yeterli değil. Mirasın türü, değeri, mirasçıların yakınlık derecesi ve ilgili mevzuat kapsamında beyanname yükümlülüğü de önem taşıyor.

Bazı mallar ve belirli kişisel eşyalar için ayrıca istisna hükümleri bulunabiliyor. Bu nedenle her miras dosyasının kendi şartları içerisinde değerlendirilmesi gerekiyor.

Miras kalan taşınmazın tapuda intikali yapılırken gerekli belgelerin hazırlanması ve vergi işlemlerinin kontrol edilmesi gerekiyor. Eksik belge veya yanlış işlem sürecin uzamasına neden olabiliyor.

Mirasçılar, kendilerine düşen payı ve vergi yükümlülüklerini öğrenmek için Gelir İdaresi Başkanlığının güncel açıklamalarından yararlanabilir. Yüksek değerli miraslarda mali müşavir veya hukuk uzmanından destek alınması da faydalı olabilir.