Miras kalan ev, tarla ve arsalar, mirasçılar arasında paylaşım, satış ve kullanım konusunda anlaşmazlıklara yol açabiliyor. Peki, kardeşler ortak tapulu taşınmazlarda uzlaşamazsa süreç nasıl işliyor, anlaşmazlık hangi yollarla çözülebiliyor?

Bir kişinin vefat etmesiyle birlikte mal varlığı, miras hukukunda belirlenen kurallar çerçevesinde mirasçılarına geçiyor. Ancak miras kalan taşınmazların paylaşımı her zaman kolay gerçekleşmiyor.

Özellikle birden fazla mirasçının bulunduğu durumlarda ev, arsa ve tarla gibi taşınmazlar üzerinde ortak mülkiyet oluşabiliyor. Mirasçılar taşınmazın satılması, kiraya verilmesi veya bir kişi tarafından kullanılması konusunda farklı görüşlere sahip olabiliyor.

Bu nedenle ilk aşamada veraset ilamının alınması ve mirasçıların paylarının belirlenmesi gerekiyor. Tapu kayıtlarının da mirasçılık belgesine uygun şekilde incelenmesi önem taşıyor.

ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA NE OLUR?

Mirasçılar kendi aralarında anlaşarak taşınmazın paylaşımını veya satışını gerçekleştirebilir. Ancak anlaşma sağlanamaması durumunda ortaklığın giderilmesi davası gündeme gelebiliyor.

Mahkeme, taşınmazın niteliğini ve hukuki durumunu değerlendirerek aynen taksim veya satış yoluyla ortaklığın sona erdirilmesine karar verebilir. Her taşınmazın bölünmeye uygun olup olmadığı ayrı ayrı değerlendirilir.

Özellikle tarım arazilerinde bölünmeye ilişkin özel mevzuat hükümleri bulunduğundan her arsanın istenildiği şekilde parçalanması mümkün olmayabilir. Bu nedenle mirasçılar işlem yapmadan önce taşınmazın hukuki durumunu öğrenmeli.

Miras kalan gayrimenkulün kiraya verilmesi, satılması veya bir mirasçı tarafından kullanılması gibi durumlarda diğer mirasçıların hakları da dikkate alınmalı. Profesyonel hukuki destek, aile içinde yaşanabilecek uzun süreli anlaşmazlıkların önlenmesine yardımcı olabilir.