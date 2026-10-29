Miras yoluyla edinilen konutu satmayı düşünenler, vergi ödeyip ödemeyeceklerini merak ediyor. Sonuç, edinim şekline ve geçerli vergi kurallarına göre belirleniyor.

Gayrimenkul satışlarında vergi değerlendirmesi yapılırken taşınmazın nasıl edinildiği önem taşıyor. Miras yoluyla edinilen mülkler ile satın alınarak edinilen mülklerin vergisel durumu aynı olmayabiliyor.

Satışın tarihi, bedeli ve taşınmazın hukuki edinim şekli, hangi kuralların uygulanacağını belirlemede etkili. Bu nedenle yalnızca satış fiyatına bakarak vergi çıkıp çıkmayacağını söylemek mümkün değil.

Mirasçılar satış öncesinde tapu kayıtlarını ve edinim belgelerini kontrol etmeli. Vergi yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı konusunda Gelir İdaresi Başkanlığının güncel rehberlerinden yararlanılabilir.

Taşınmazın paylaşımı ve satış geliri birden fazla mirasçıya aitse, her kişinin durumunun ayrıca değerlendirilmesi gerekebilir. Büyük tutarlı işlemlerde uzman görüşü alınması yararlı olabilir.