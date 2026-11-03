Yakınını kaybeden vatandaşlar, mirasla birlikte yalnızca ev, arsa ve banka birikimlerini değil, bazı borç ve yükümlülükleri de devralabiliyor. Türk Medeni Kanunu'na göre mirasın reddi için genel kural olarak üç aylık süre bulunuyor. Bu süreyi kaçıran mirasçılar açısından önemli hukuki sonuçlar doğabiliyor.

Bir yakınını kaybeden kişinin ardından yapılması gereken işlemler arasında mirasın kapsamını öğrenmek de bulunuyor. Aileler çoğu zaman ilk etapta tapu, araç ve banka hesaplarına odaklanıyor. Ancak vefat eden kişinin kredi borçları, icra takipleri, vergi yükümlülükleri ve diğer finansal sorumlulukları da miras sürecinde önem taşıyor.

Türk Medeni Kanunu'na göre miras, ölümle birlikte mirasçılara geçiyor. Bu geçiş yalnızca mal varlığını değil, miras bırakanın borçları bakımından da hukuki sonuçlar doğurabiliyor. Dolayısıyla mirasçılar, kendilerine kalan varlıkların yanında borç durumunu da araştırmalı.

MİRASIN REDDİ İÇİN 3 AYLIK SÜRE VAR

Türk Medeni Kanunu'nun 606'ncı maddesinde mirasın üç ay içinde reddedilebileceği belirtiliyor. Yasal mirasçılar için bu süre kural olarak miras bırakanın ölümünü öğrendikleri tarihten itibaren işlemeye başlıyor. Atanmış mirasçılarda ise vasiyetnamenin resmen bildirildiği tarih dikkate alınıyor.

Mirasın reddi, miras bırakanın son yerleşim yerindeki sulh hukuk mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılabiliyor. Ret beyanının kayıtsız ve şartsız olması gerekiyor. Sadece aile içinde mirası istemediğini söylemek, hukuken mirasın reddedildiği anlamına gelmiyor.

Süre içinde işlem yapılmaması, mirasın kabul edilmiş sayılması sonucunu doğurabiliyor. Ayrıca mirasçının tereke mallarını kendisine mal etmesi veya olağan yönetim sınırlarını aşan işlemlerde bulunması da ret hakkını etkileyebiliyor. Bu nedenle borç şüphesi bulunan miraslarda gelişigüzel işlem yapılmaması önem taşıyor.

BORÇLAR ÖĞRENİLMEDEN KARAR VERİLMEMELİ

Mirasçılar, vefat eden kişinin banka borçlarını ve finansal kayıtlarını araştırmak için ilgili kurumlara başvurabiliyor. Türkiye Bankalar Birliği'nin e-Devlet üzerinden sunduğu Risk Merkezi Raporu hizmeti de bu noktada kullanılabiliyor. Raporda kredi limitleri, borç bilgileri ve bazı finansal kayıtlar görülebiliyor.

Ancak raporun alınması, mirasın reddi süresini kendiliğinden durdurmuyor. Borçların araştırılmasıyla hukuki sürenin takibi birlikte yürütülmeli. Özellikle birden fazla mirasçı bulunan ailelerde herkesin kendi hukuki durumunu değerlendirmesi gerekiyor.

Mirasın reddi, borçların miktarı ve terekenin durumu gibi unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmesi gereken ciddi bir hukuki işlem. Ödeme güçlüğü bulunan miras bırakanlar için kanunda özel hükümler de bulunuyor. Bu nedenle karar vermeden önce sulh hukuk mahkemesinden veya miras hukuku alanında çalışan bir avukattan bilgi alınması hak kaybı riskini azaltabilir.