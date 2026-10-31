Miras yoluyla kalan ancak yıllardır kullanılmadan bekleyen arsalar, hissedarlar arasında anlaşmazlıklara neden olabiliyor. Ortak mülkiyete konu taşınmazlarda hissedarların sahip olduğu yasal haklar ve arsanın değerlendirilmesine ilişkin bilinmesi gereken önemli ayrıntılar bulunuyor.

Anne, baba veya yakınlarından arsa kalan vatandaşlar, yıllarca kullanmadıkları taşınmazların geleceğini merak ediyor. Hisseli arsalarla ilgili satış, paylaşım ve ortaklığın giderilmesi seçenekleri bulunuyor.

HİSSELİ ARSA NASIL KULLANILIR?

Bir arsanın birden fazla mirasçıya kalması hâlinde taşınmaz üzerinde ortak mülkiyet oluşabiliyor. Her mirasçının hakkı, tapudaki ve miras hukukundaki durumuna göre belirleniyor.

BİR HİSSEDAR TEK BAŞINA SATIŞ YAPABİLİR Mİ?

Paylı mülkiyette kişi kendi payını belirli koşullarla devredebilir. Ancak arsanın tamamının satışı için diğer paydaşların hakları ve gerekli hukuki süreçler dikkate alınmalı.

ARSA YILLARCA KULLANILMAZSA HAK KAYBOLUR MU?

Taşınmazın boş durması tek başına miras hakkının ortadan kalktığı anlamına gelmez. Ancak mülkiyet ve zilyetlik konusunda somut olayın özellikleri önemlidir.

BELEDİYEDEN İMAR DURUMUNU ÖĞRENİN

Arsanın imar durumu, yapılaşma koşulları ve yola cephesi değerini doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle yalnızca yüzölçümüne bakarak satış kararı vermek doğru olmayabilir.

SATIŞTAN ÖNCE BÜTÜN HAKLARI ÖĞRENİN

Hissedarların tapu kayıtlarını, imar durumunu ve varsa kısıtlamaları kontrol etmesi gerekiyor. Böylece ileride yaşanabilecek anlaşmazlıkların önüne geçilebilir.