2027 yılında geçerli olacak asgari ücret için gözler aralık ayında başlaması beklenen görüşmelere çevrildi. TÜİK'in ekim ayı enflasyonunu açıklamasıyla zam hesapları yeniden gündeme gelirken, yüzde 25'lik artış senaryosuna göre net asgari ücret 35 bin 94 liraya yükselebilecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekim ayında aylık yüzde 2,58, yıllık yüzde 29,77 arttı. Açıklanan rakamlar, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam hesaplarının yanı sıra 2027 yılında uygulanacak asgari ücret tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında toplanması bekleniyor. Ancak ilk toplantının kesin tarihi henüz resmî olarak açıklanmadı.

Geçmiş yıllardaki uygulamalarda komisyon görüşmeleri aralık ayında gerçekleştirilmiş, yeni ücret yıl sona ermeden kamuoyuna duyurulmuştu. Bu yıl da görüşmelerin tamamlanmasının ardından 2027'de uygulanacak asgari ücretin aralık ayının son bölümünde açıklanması bekleniyor.

YÜZDE 25 ZAM SENARYOSUNDA ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLACAK?

2026 yılında net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanan asgari ücret için farklı zam senaryoları gündemde. Yüzde 25'lik artış gerçekleşmesi halinde net asgari ücret yaklaşık 35 bin 94 liraya yükselecek.

Ancak yüzde 25 oranı kesinleşmiş bir zam kararı değil, olası artış senaryolarından biri. Yeni ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmeleri ve alınacak kararın ardından belli olacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN DÖRT AYLIK ZAM HESABI BELLİ OLDU!

TÜİK'in açıkladığı ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte 2027 yılının ocak ayında maaşlarına zam yapılacak memur ve memur emeklilerinin hesaplamalarında yeni aşamaya geçildi.

Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan dört aylık dönemde kümülatif enflasyon yüzde 8,29 olarak hesaplandı. Ancak bu oran, memur ve memur emeklilerine doğrudan yapılacak zam oranı anlamına gelmiyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM HESABI NASIL YAPILIYOR?

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışında toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı dikkate alınıyor. Dört aylık veriler üzerinden yapılan hesaplamalarda enflasyon farkı yaklaşık yüzde 1,21, toplu sözleşme artışıyla birlikte hesaplanan mevcut zam oranı ise yüzde 6,27 seviyesinde bulunuyor.

Kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte ocak ayında uygulanacak nihai zam oranı kesinleşecek.

SON İKİ AYIN ENFLASYONU BEKLENECEK

Memur ve memur emeklilerinin 2027 yılı ocak ayında alacağı zam, yılın son iki ayındaki fiyat artışlarına göre yeniden hesaplanacak. Bu nedenle kasım ve aralık enflasyon verileri, maaş artışının belirlenmesinde kritik rol oynayacak.

EMEKLİNİN OCAK ZAMMINDA DÖRT AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE 8,29 OLDU!

TÜİK'in ekim ayı enflasyon verilerini duyurmasıyla milyonlarca emeklinin merakla beklediği ocak zammına ilişkin hesaplamalar güncellendi. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarına ait enflasyon rakamlarının birikimli etkisiyle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için dört aylık zam oranı yüzde 8,29 olarak hesaplandı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANI YÜZDE 8,29

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı, altı aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. Bu nedenle temmuz-ekim döneminde oluşan yüzde 8,29'luk artış, emeklilerin ocak zammı için şu ana kadar oluşan oranı gösteriyor.

Ancak bu rakam kesin zam oranı değil. Kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon verileri de hesaplamaya eklenecek.

KESİN ZAM ORANI OCAK AYINDA NETLEŞECEK

Emeklilerin 2027 yılı ocak ayında alacağı zam oranı, 2026 yılının ikinci yarısındaki altı aylık enflasyonun tamamlanmasıyla belli olacak. Önümüzdeki iki ayda açıklanacak veriler, maaşlara yansıtılacak artışın son şeklini belirleyecek.