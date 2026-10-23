Vergi uzmanı Ozan Bingöl, SÖZCÜ TV'de 2027 yılı net asgari ücretinin 36 bin 500 TL civarında olabileceğini söyledi. Tahminini bütçedeki asgari ücret istisnası artışına dayandıran Bingöl, yaklaşık yüzde 30'luk ücret artışına işaret etti.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 asgari ücret zammına ilişkin tahminler gündemdeki yerini koruyor. Yeni ücretin belirlenmesinde enflasyon, ekonomik koşullar ve bütçe verileri etkili olacak. Vergi uzmanı Ozan Bingöl ise 2027 bütçesindeki verilere dikkat çekerek net asgari ücretin 36 bin 500 TL civarında olabileceğini öngördü.

2027 YILINDA NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

SÖZCÜ TV canlı yayınında 2027 yılı asgari ücretine ilişkin değerlendirmelerde bulunan vergi uzmanı Ozan Bingöl, tahmininin bir kesinlik taşımadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Şunu söyleyelim, biz kahin değiliz, burada bir kehanet de göstermiyoruz ama 2027 bütçesi bize şunu gösteriyor... Şimdi 2027 bütçesinde asgari ücret istisnasındaki artış yaklaşık yüzde 33 civarında. Asgari ücret istisnasındaki artış ne kadar artacağına dair bir ipucudur. Bu yüzde 30'luk bir artışa denk geliyor. Önümüzdeki yıl net asgari ücretin 36.500 civarında olabileceğini söyleyebiliriz. Burada 2027 bütçesi çok açık"

Bingöl’ün değerlendirmesine göre, bütçede asgari ücret istisnasına ilişkin artış yeni ücret için bir gösterge niteliği taşıyor. Ancak 36 bin 500 TL seviyesi henüz kesinleşmiş bir rakam değil; asgari ücret zammına ilişkin tahmin olarak öne çıkıyor.

2027 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2027 yılında geçerli olacak asgari ücret için görüşmelerin 2026 yılının aralık ayında başlaması bekleniyor. Yeni ücretin yıl sonuna doğru yapılacak değerlendirmelerin ardından açıklanması öngörülüyor. Ancak toplantıların kesin tarihleri ve kararın duyurulacağı gün henüz resmî olarak netleşmedi.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM GELEBİLİR?

Ozan Bingöl’ün açıklamaları, 2027 asgari ücretinde yüzde 30 civarında bir artış ihtimalini gündeme taşıdı. Bütçedeki asgari ücret istisnası artışının yaklaşık yüzde 33 seviyesinde olduğuna dikkat çeken Bingöl, net ücretin 36 bin 500 TL civarına ulaşabileceğini ifade etti.

Bununla birlikte, zam oranı ve yeni asgari ücret tutarı henüz kesinleşmedi. 2027 yılında uygulanacak net ve brüt asgari ücret, resmî görüşmelerin tamamlanması ve kararın açıklanmasıyla belli olacak.