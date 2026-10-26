8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk kez sigortalı olan ve prim gün şartını tamamlamasına rağmen yaş engeline takılan çalışanlar için TBMM’ye kanun teklifi sunuldu. Teklifin yasalaşması halinde, gerekli prim ve hizmet süresini tamamlayan sigortalılara yaş şartı aranmaksızın emeklilik hakkı tanınması öngörülüyor.

Kademeli emeklilik düzenlemesi, 8 Eylül 1999 sonrasında sigorta girişi bulunan çalışanların gündemindeki yerini koruyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanamayan vatandaşlar, emeklilik yaşının ve prim gün şartlarının sigorta başlangıç tarihine göre yeniden belirlenip belirlenmeyeceğini merak ediyor. 2026 yılında yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı, erken emeklilik tablosunun açıklanıp açıklanmadığı ve olası düzenlemenin kimleri kapsayacağı araştırılıyor. Peki, kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte son gelişmeler...

KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI, NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

2026 yılında kademeli emeklilik düzenlemesinin yürürlüğe gireceği tarihe ilişkin kesinleşmiş bir takvim bulunmuyor. Düzenlemenin hayata geçirilmesi için yasal sürecin tamamlanması ve ilgili mevzuatın yürürlüğe girmesi gerekiyor.

Kademeli emeklilik konusunda yeni bir düzenleme yapılması halinde uygulamanın başlangıç tarihi, kapsamı ve şartlarının resmî açıklamalarla netleşmesi bekleniyor. Ancak şu ana kadar yürürlüğe girmiş yeni bir kademeli emeklilik düzenlemesi bulunmuyor.

1999 SONRASI SİGORTALILARI KAPSAYACAK MI?

Kademeli emeklilik taleplerinde özellikle 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olan çalışanlar öne çıkıyor. EYT düzenlemesinin dışında kalan bu kesim, sigorta başlangıç tarihine göre farklı emeklilik koşullarının uygulanmasını talep ediyor.

Bununla birlikte, olası bir düzenlemenin hangi tarihler arasında sigorta girişi bulunan çalışanları kapsayacağı henüz kesinleşmiş değil. Kapsamın belirlenmesi durumunda sigorta başlangıç tarihleri, yaş sınırları ve prim gün şartlarının yasal düzenlemeyle açıklanması gerekiyor.

Bu nedenle 1999 sonrası sigortalı olan herkesin kademeli emeklilik hakkından yararlanacağı yönündeki iddiaları kesinleşmiş bilgi olarak değerlendirmemek gerekiyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK YAŞ VE PRİM ŞARTLARI AÇIKLANDI MI?

Kademeli emeklilik için yürürlüğe girmiş yeni bir yaş ve prim tablosu bulunmuyor. Çalışanların mevcut emeklilik koşulları; sigorta başlangıç tarihine, bağlı oldukları sigortalılık statüsüne ve tabi oldukları mevzuata göre değişiklik gösteriyor.

Kademeli emekliliğe ilişkin olası yaş ve prim hesaplamaları çeşitli internet sitelerinde paylaşılsa da bu tabloların resmî bir düzenlemeyle yürürlüğe girmediği sürece kesinleşmiş emeklilik şartları olarak kabul edilmemesi gerekiyor.

Yeni bir düzenleme yapılması halinde kadın ve erkek çalışanlar için uygulanacak yaş sınırları ile gerekli prim gün sayısının da düzenlemenin içeriğine göre belirlenmesi bekleniyor.

ERKEN EMEKLİLİK TABLOSU BELLİ OLDU MU?

2026 yılı için kademeli emeklilik kapsamında yürürlüğe girmiş yeni bir erken emeklilik tablosu bulunmuyor. Kadın ve erkek çalışanların hangi yaşta ve kaç prim günüyle emekli olabileceğine ilişkin yeni koşullar henüz resmî olarak açıklanmış değil.

Sosyal medyada ve çeşitli internet sitelerinde yayımlanan yaş ve prim tablolarının resmî olarak duyurulmuş şartlar gibi değerlendirilmemesi önem taşıyor. Mevcut durumda emeklilik işlemleri, yürürlükteki mevzuatta belirlenen koşullara göre gerçekleştiriliyor.