Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının temel kimlik belgesi olan T.C. kimlik kartları, 2017 yılında çipli sisteme geçti. Yeni kimlik kartlarını kullanan vatandaşların dikkatini çeken ayrıntılardan biri ise kartların üzerinde yer alan son geçerlilik tarihi oldu.

10 YILLIK KULLANIM SÜRESİ DOLUYOR

2017 yılında kullanıma sunulan çipli kimlik kartlarının geçerlilik süresi, 18 yaş ve üzerindeki kişiler için 10 yıl, 15 yaşından küçükler için ise 5 yıl olarak belirlendi. Bu nedenle 2017 yılında kimlik kartını yenileyen vatandaşların kartlarının geçerlilik süresi, kart üzerinde belirtilen tarihe bağlı olarak 2027 yılında dolmaya başlayacak.

KİMLİK KARTI NASIL YENİLENİR?

Geçerlilik süresi sona eren kimlik kartlarının yenilenmesi için vatandaşların nüfus müdürlüklerine başvurması gerekiyor. Randevular, ALO 199 hattı üzerinden veya randevu.nvi.gov.tr adresinden alınabiliyor.

Başvuru sırasında güncel biyometrik fotoğrafın yanı sıra gerekli belgelerin de sunulması gerekiyor. Yeni kimlik kartları, başvurunun ardından basılarak vatandaşların adreslerine gönderiliyor.

KİMLİK KARTI BAŞVURUSUNDA HANGİ BELGELER İSTENİYOR?

İlk kez kimlik kartı başvurusu yapacak vatandaşların, nüfus cüzdanı veya pasaport gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı bir belgeyle başvurması gerekiyor. Başvuruda ayrıca son altı ay içerisinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf isteniyor.

Kimlik yenileme işlemlerinde gerekli belgeler, başvurunun nedenine göre değişebildiğinden vatandaşların işlem öncesinde resmî duyuruları kontrol etmesi öneriliyor.

KİMLİK BAŞVURUSUNU KİMLER ŞAHSEN YAPMALI?

15 yaşını tamamlamış kişilerin kimlik kartı başvurularını şahsen yapmaları gerekiyor. Daha küçük yaştaki çocuklar için başvuru, mevzuatta belirtilen usuller doğrultusunda veli veya yasal temsilcileri tarafından gerçekleştiriliyor.

KİMLİK KARTINDA HANGİ BİYOMETRİK VERİLER ALINIYOR?

15 yaşını tamamlamış kişilerin kimlik kartı başvurularında parmak izi, parmak damar izi ve el ayası damar izi gibi biyometrik veriler alınıyor.

KİMLİK FOTOĞRAFI NASIL OLMALI?

Kimlik kartında kullanılacak fotoğrafın kişinin güncel görünümünü yansıtması ve son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekiyor. Fotoğrafın ICAO standartlarına uygun biyometrik özellikler taşıması şartı aranıyor.

Fotokopi yoluyla çoğaltılan veya bilgisayar ortamında yeniden üretilen fotoğraflar kabul edilmiyor.

ÇOCUKLARIN KİMLİK KARTINDA FOTOĞRAF ZORUNLU MU?

15 yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğraf bulunması zorunlu değil. Ancak başvuru sahibinin talep etmesi durumunda çocukların kimlik kartları da fotoğraflı olarak düzenlenebiliyor.