AKP, 2017 öncesine ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının tahsilinden vazgeçilmesini öngören kanun teklifini TBMM'ye sundu. Gecikme cezası ve zamları da kapsayan düzenleme henüz yasalaşmadı. İşte teklifin ayrıntıları...

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunan milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni bir düzenleme gündeme geldi. AKP, 1 Ocak 2017 tarihinden önceki dönemlere ait ödenmemiş GSS prim borçlarının tahsil edilmemesini öngören kanun teklifini TBMM'ye sundu.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından açıklanan 15 maddelik torba kanun teklifine göre, yalnızca prim borçları değil, bu borçlara bağlı gecikme cezaları ve gecikme zamları da silinecek. Ancak düzenleme 1 Ocak 2017 ve sonrasındaki borçları kapsamıyor.

GSS BORÇLARI HEMEN SİLİNECEK Mİ?

Teklifin Meclis'e sunulması, borçların hemen silindiği anlamına gelmiyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için TBMM'deki yasama sürecinin tamamlanması, Cumhurbaşkanı'nın onayı ve Resmî Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

Bu nedenle 2017 öncesine ait GSS borçları henüz silinmiş değil. Düzenlemenin ne zaman uygulanacağı da henüz kesinleşmedi.

İSTİHDAM TEŞVİKLERİ 2028'E KADAR UZATILACAK

Torba kanun teklifinde yalnızca GSS borçları bulunmuyor. Kadınların, gençlerin ve mesleki yeterlilik belgesine sahip işsizlerin istihdam edilmesine yönelik teşviklerin 31 Aralık 2028'e kadar uzatılması planlanıyor.

Teklifte Cumhurbaşkanı'na bu süreyi 2029 yılının sonuna kadar uzatma yetkisi verilmesi de öngörülüyor. Çırak ve stajyer öğrencilerin ücretlerine yönelik devlet desteğinin devamına ilişkin düzenlemeler de yer alıyor.

VERGİ VE ENERJİDE YENİ DÜZENLEMELER

15 maddelik teklif kapsamında kurumlar vergisi indirimlerinin kapsamının değiştirilmesi ve bazı sektörlerin 1 Ocak 2027 itibarıyla uygulama dışında bırakılması hedefleniyor.

Enerji alanında ise LNG tesislerinin faaliyetleri, rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarındaki yarışmalar ile elektrik üretim tesislerinin lisans süreçlerine ilişkin değişiklikler yapılması planlanıyor.

ÜNİVERSİTE HASTANELERİNE MALİ KOLAYLIK

Teklifte kamu üniversite hastanelerinin 2026 yılı götürü bedel sözleşmelerinden kaynaklanan tahakkuk farklarının silinmesi de bulunuyor. Böylece üniversite hastanelerinin mali yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca tasfiyesine veya devrine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin hukuki düzenlemeler yapılması öngörülüyor.

KAMU PERSONELİ ALIMLARINDA ŞARTLAR DEĞİŞİYOR

Torba kanun teklifinde Jandarma, Sahil Güvenlik ve Polis Meslek Yüksekokullarına yönelik personel alımlarının şartları da yer alıyor. Yaş, eğitim, sağlık, adli sicil ve terör örgütleriyle bağlantı gibi başvuru kriterlerinin doğrudan kanunla düzenlenmesi hedefleniyor.

Teklifin yasama sürecinin tamamlanmasının ardından tüm düzenlemelerin yürürlük tarihi ve uygulama koşulları netleşecek.