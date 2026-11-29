Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren 2027 yılı asgari ücret belirleme süreci için geri sayım başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak rakamı belirlemek üzere aralık ayında masaya oturacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ilk toplantıda müzakere takviminin netleşmesi beklenirken, toplam dört toplantı sonunda varılacak kararın 31 Aralık'a kadar kamuoyuna duyurulması hedefleniyor. Belirlenecek yeni ücret, 1 Ocak 2027 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.

Görüşmelerin devamındaki oturumlarda tarafların zam beklentileri, güncel ekonomik veriler ve kapsamlı analizler değerlendirilecek.

BAKAN IŞIKHAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Halihazırda bir işçi için aylık brüt 33 bin 30 lira, net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanan mevcut asgari ücretin artırılmasına yönelik süreç öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da önemli mesajlar vermişti.

Kasım ayında katıldığı bir televizyon programında sürece değinen Işıkhan, "Aralık ayı içerisinde asgari ücretle ilgili çalışmaları başlatacağız. Asgari ücretin de yeterli olmadığını biliyoruz. Asgari ücret kamuda uygulanan bir ücret değil. Daha çok özel sektörde alt limit olarak konuluyor. Çoğu özel sektör firmalarında da asgari ücret uygulanmıyor" ifadelerini kullanmıştı.

ASGARİ ÜCRET 15 ÜYE TARAFINDAN KARARA BAĞLANACAK

Yasa gereği işçi, işveren ve hükümet kesiminden beşer temsilcinin yer aldığı toplam 15 üyeli Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından karara bağlanacak olan yeni ücret, oy çokluğuyla belirlenecek. Bakanlığın görevlendirdiği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon en az 10 üyenin katılımıyla toplanabilirken, oyların eşit çıkması durumunda başkanın bulunduğu tarafın oyu çoğunluk sayılacak.

Öte yandan masadan çıkacak zam oranı yalnızca çalışanların aylık maaşlarını değil; kıdem tazminatı tabanından işsizlik ödeneğine, askerlik ve doğum borçlanmasından genel sağlık sigortası primlerine kadar pek çok ödeme kalemini de doğrudan değiştirecek.