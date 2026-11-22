Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de kritik bir toplantı gerçekleştirecek. Zirvenin en sıcak ve öncelikli gündem maddesini, yaklaşık 17 milyon emeklinin merakla beklediği refah payı düzenlemesi oluşturuyor.

Toplantıda emekli aylıklarına ek artış yapılması ve en düşük emekli maaşının yükseltilmesine yönelik alternatiflerin kapsamlı biçimde değerlendirilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce yeni yıla girilmeden hayata geçirileceğini duyurduğu bu düzenlemede, çalışmaların bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından kanun teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulması öngörülüyor.

Henüz refah payı oranı, düzenlemeden kimlerin yararlanacağı ve en düşük emekli aylığındaki artış miktarına dair resmi bir açıklama yapılmasa da toplantıda gelinen son aşamanın netleştirilmesi ve kararın Erdoğan’ın toplantı sonrası yapacağı açıklamayla kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

GÜVENLİK GELİŞMELERİ DE ELE ALINACAK

Ekonomik başlıkların yanı sıra hukuk ve iç güvenlik alanındaki gelişmeler de Beştepe’deki toplantıda geniş yer tutacak. Kamuoyunun yakından takip ettiği fon soruşturmasının hem adli hem de idari boyutlarına ilişkin son durum Kabine üyelerince kapsamlı şekilde ele alınacak.

Öte yandan, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında terör örgütünün silah bırakmasına dair sahadaki gelişmeler ve güvenlik birimlerinin hazırladığı güncel istihbarat raporları da masaya yatırılarak yol haritası değerlendirilecek.

İKLİM ZİRVESİNİN SONUÇLARI DA DEĞERLENDİRİLECEK

Kabine toplantısının dış politika ve çevre gündeminde ise bölgesel krizler ile uluslararası zirveler öne çıkıyor. ABD ile İran arasında tırmanan gerilim, Ankara’nın diplomatik çözüm yönündeki beklentileri ve Hürmüz Boğazı’nda deniz ulaşımının güvenli şekilde sürdürülmesine ilişkin gelişmeler detaylıca görüşülecek.

Ayrıca İsrail’in Gazze ve Suriye’ye yönelik devam eden saldırıları, Arap Yarımadası’ndaki son gelişmeler ve Antalya’da gerçekleştirilen COP31 İklim Zirvesi’nin sonuçları da Kabine’nin değerlendireceği diğer kritik başlıklar arasında yer alıyor.