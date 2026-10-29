ABD’nin önde gelen hukuk şirketlerinden Weil, Gotshal & Manges, 2025 yılında yaklaşık 2,1 milyar dolar gelir elde etmesine rağmen kapanma riskiyle karşı karşıya kaldı. Üst düzey yöneticilerin ayrılması ve birleşme görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından şirketin geleceğine ilişkin kritik karar ortaklara bırakıldı.

ABD'nin büyük hukuk şirketlerinden Weil, Gotshal & Manges'te yönetim, ortaklarına faaliyetlerin kontrollü biçimde sona erdirilmesini önerdi. 2025 yılında yaklaşık 2,1 milyar dolar gelir elde eden 95 yıllık şirketin geleceği, önümüzdeki günlerde yapılması beklenen ortaklar oylamasında belirlenecek.

Dünya Ekonomi'nin aktardığına göre, New York merkezli şirketin 28 Ekim'de açıkladığı önerinin arkasında üst düzey ortak ayrılıkları, yönetim değişikliğine ilişkin belirsizlikler ve sonuçsuz kalan birleşme görüşmeleri bulunuyor. Öneri henüz nihai kapanış kararı niteliği taşımıyor. Şirket, faaliyetlerini hemen durdurmayacağını ve olası tasfiye sürecinde müşterilerine hizmet vermeyi sürdüreceğini bildirdi.

2,1 MİLYAR DOLAR GELİR, 2 BİNİ AŞKIN ÇALIŞAN

1931'de kurulan Weil, 2025'teki yaklaşık 2,1 milyar dolarlık geliriyle ABD'nin en büyük 30 hukuk şirketi arasında yer aldı. Ortak başına ortalama yıllık kârın da 5 milyon doların üzerinde olduğu belirtiliyor.

Şirketin dünya genelinde yaklaşık 1.200 avukatı bulunuyor. İdari ve destek personeliyle birlikte toplam çalışan sayısı 2 bini aşıyor. Kapanış önerisinin kabul edilmesi halinde farklı ülkelerdeki ofislerin, çalışanların ve devam eden müşteri işlerinin nasıl yönetileceği netleştirilecek.

YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ORTAK AYRILIKLARI

Uzun yıllardır yönetimde bulunan Barry Wolf'un liderliği bırakmaya hazırlanması ve yerine geçmesi planlanan Ramona Nee'nin görevi üstlenmekten vazgeçmesi, şirketin yönetim değişikliği sürecindeki belirsizliği artırdı.

Kurumsal işlemler bölümünün önde gelen isimlerinden Michael Aiello, eylül ayında Cravath, Swaine & Moore'a geçti. Özel sermaye işlemleri alanında çalışan Christopher Machera dahil çeşitli ortakların da başka büyük hukuk şirketlerine katılması, Weil'in önemli faaliyet alanlarındaki kadrosunu zayıflattı.

Deneyimli ortakların müşteri ilişkilerini doğrudan yönettiği hukuk sektöründe bu ayrılıklar, yalnızca kadro kaybı anlamına gelmiyor. Yüksek gelir getirebilecek işlerin de rakip şirketlere yönelmesi riskini beraberinde getiriyor.

BİRLEŞME GÖRÜŞMELERİNDEN ANLAŞMA ÇIKMADI

Weil yönetimi, faaliyetlerini başka bir büyük hukuk kuruluşuyla birleştirme seçeneğini de değerlendirdi. Bu kapsamda New York merkezli Willkie Farr & Gallagher ile görüşmeler yapıldığı bildirildi. Olası birleşmenin, toplam yıllık geliri 4 milyar doları aşabilecek bir yapı oluşturabileceği değerlendiriliyordu.

Ancak görüşmeler anlaşmayla sonuçlanmadı. Görüşmelerin neden sonuçsuz kaldığına ilişkin bütün ayrıntılar açıklanmazken, yönetim komitesi stratejik seçenekleri değerlendirmesinin ardından ortaklarına kontrollü kapanış önerisini sundu.

KESİN KAPANIŞ TAKVİMİ YOK

Yönetimin planı, faaliyetlerin birkaç aya yayılabilecek kontrollü bir süreçte sonlandırılmasını ve bu dönemde mevcut müşterilere hizmet verilmesini öngörüyor. Hangi ofislerin ne zaman kapatılacağı, çalışanların ne kadarının başka şirketlere geçeceği ve personel ayrılıklarının takvimi henüz kesinleşmedi.

Sürecin mahkeme denetimindeki bir iflas yerine şirketin kendi yönetimi tarafından yürütülmesi de seçenekler arasında. Yeniden yapılandırma danışmanlığı şirketi AlixPartners'ın süreç için görevlendirildiği bildirildi. Tasfiyenin nihai hukuki ve mali yapısı ise ortakların kararının ardından netleşecek.

LEHMAN BROTHERS VE GENERAL MOTORS SÜREÇLERİNDE GÖREV ALMIŞTI

Weil, özellikle 2008 küresel finans krizinde Lehman Brothers'ın iflas sürecinde yürüttüğü çalışmalarla tanındı. General Motors ve Enron'un yeniden yapılandırma ve iflas süreçlerinde de önemli görevler üstlendi.

Büyük şirket birleşmeleri, özel sermaye fonlarının satın alma işlemleri ve uluslararası ticari uyuşmazlıklar da şirketin faaliyet alanları arasında bulunuyor. Weil, Microsoft gibi küresel şirketlere de hukuki danışmanlık hizmeti verdi.