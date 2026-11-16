A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son maçında Fransa'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlı ekip, turnuvayı galibiyet elde edemeden tamamlarken gruptaki son karşılaşmasından da puansız ayrıldı. Fransa ise 13 puanla lider oldu.

A Milli Takımımız için Uluslar A Ligi macerası kabus gibi geçti, kabus gibi bitti. Bizim Çocuklar, son maçında deplasmanda Fransa’ya 2-1 yenildi, gruptaki 6. maçından da puan çıkaramadı. 6. dakikada sol çaprazdan Rabiot’nun sert şutunu Berke kornere çeldi. 14’te Mbappe sağ çaprazdan kaleyi denedi, Berke gole izin vermedi. 21’de Barcola’nın karşı karşıya pozisyondaki aşırtma vuruşunu Berke kurtardı. 34’te Mbappe’nin şutunu Berke ayaklarıyla çeldi. 35’te Can’ın uzun pasında defansın arkasına sarkan İsmail, kötü vurunca top kaleci Maignan’da kaldı.

ASİST ARDA’DAN

38’'de Olise’nin sert şutunu Berke çıkardı. 49’da Cherki korneri kullandı, Rabiot aşırdı, Barcola’nın dokunduğu topu çıkarmak isterken Emirhan kendi ağlarına gönderdi: 1-0. 61’de Berke, Olise’ye geçit vermedi. 63’te Mbappe’nin şutunu Berke kornerle savuşturdu. 66’da Arda’nın vuruşunu Restes kurtardı. 80’de Kroupi skoru 2-0’a getirdi. 90’da Arda korneri kullandı, Abdülkerim kafayı vurdu: 2-1. AyYıldızlılar, maçı 2-1 kaybedip grubu puansız tamamladı.

ZEKİ ÇELİK ŞOKU

Teknik Direktör Sergen Yalçın, Fransa karşısında Zeki Çelik’i ilk 11’de oynatmayı planlıyordu. Ancak ısınma sırasında sol uyluk arka adalesinde gerginlik hisseden tecrübeli sağ bek, tedbir amaçlı maç kadrosundan çıkarıldı. Yalçın, sağ bekte Barış Alper’i görevlendirdi.

Ay-Yıldızlılar, Fransa deplasmanında iyi mücadele etti, kaleci Berke kurtarışlarıyla öne çıktı. 49’da Emirhan’ın kendi kalesine attığı golün ardından 80’de Kroupi ağları sarstı. 90’da Abdülkerim’in kafa vuruşu tabelayı belirledi.

ARDA’NIN ÇABASI YETERLİ OLMADI

Arda Güler, önceki maçlara göre biraz daha tutuk görünse de yine skora etki etmeyi başardı. Topu her ayağına aldığında en az iki rakip oyuncunun karşıladığı genç yıldızımızın 53. dakikadaki golü ofsayta takıldı. Arda, 90’da Abdülkerim’in attığı golün asistini yaptı.

NE YAPTIN İSMAİL!

İlk yarıda önceliği savunmaya veren, rakibi karşılayıp ani ataklarla pozisyon arayan Ay-Yıldızlı ekibimiz, 35. dakikada çok önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Can’ın nefis pasıyla savunmanın arkasına sarkan İsmail Yüksek, karşı karşıya pozisyonda topu kaleci Maignan’a nişanlayınca mutlak gol kaçtı. 53. dakikada Arda’nın attığı gol de pozisyon başlangıcında İsmail ofsaytta olduğu için iptal edildi.

TÜRK DUVARI BERKE

Uğurcan’ın sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılması sonrasında kaleyi Berke Özer korudu. Kariyerini Lille’de sürdüren genç file bekçisi, yaptığı kurtarışlarla Fransız forvetlere duvar ördü. Son olarak 11 Haziran 2025’te Meksika ile oynanan hazırlık maçında forma giyen Berke, 12 Ekim’de kampı izinsiz terk ettiği için Vincenzo Montella tarafından kadroya hiç alınmamıştı. Sergen Yalçın’la birlikte tekrar davet alan Berke’nin dönüşü muhteşem oldu. Mbappe, Olise, Barcola gibi yıldızlara ilk yarıda duvar ören Berke, yediği golde çaresiz kaldı.

MİLLİLERE ARTIK MUCİZE LAZIM

Milliler, 1. Grubu 0 puan ve -11 averajla tamamladı. 3. Grup’taki Çekya da bizimle aynı puan ve averajda. 2. Grup’ta yer alan 0 puan ve -7 averajdaki Sırbistan, bugün Yunanistan’la karşılaşacak. Yunanistan, maçı 4 farkla kazanamazsa, Türkiye, A Ligi’nde en kötü 2 grup sonuncusundan biri olup B Ligi’ne düşecek.

BELÇİKA FARKA GİTTİ

Grubumuzda oynanan diğer maçta Belçika, İtalya’yı 4-1 mağlup etti. İtalyanlar, Pio Esposito ile 11. dakikada 1-0 öne geçti. 15’te De Cuyper, 22’de Ngoy, 26’da Doku ve 80’de Moreira’nın golleriyle farka giden Belçika, grubu 2. sırada bitirdi. İtalya’da Esposito, son anlarda penaltı kaçırdı.