Şans Topu'nun 4 Kasım 2026 tarihli çekiliş sonuçları Milli Piyango tarafından açıklandı. Milli Piyango TV'nin YouTube kanalından canlı yayınlanan çekilişte, 3 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan olmadı. Çekilişin ardından vatandaşlar, kazanan numaraları ve ikramiye bilgilerini araştırmaya başladı. İşte 4 Kasım 2026 Şans Topu çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranına ilişkin detaylar...

ŞANS TOPU 4 KASIM 2026 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu'nun 4 Kasım 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen çekilişinde 3 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini bulamadı. Çekiliş sonuçları Milli Piyango Online'ın internet sitesi üzerinden yayımlandı.

Çekilişte kazanan numaralar 5, 13, 18, 29, 33 ve +11 olarak açıklandı.

ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Şans Topu sonuçları ve ikramiye bilgileri, Milli Piyango Online platformu üzerinden sorgulanabiliyor. Oyuncular, bilet bilgilerini ve oynadıkları numaraları sisteme girerek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebiliyor.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR? OYUNUN KURALLARI NELERDİR?

Milli Piyango tarafından açıklanan Şans Topu oyununun kuralları şöyle:

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde ise 14 numara bulunur. Oyuncular, üst bölümdeki 34 numara arasından 5, alt bölümdeki 14 numara arasından ise 1 numara seçer.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 8 TL'dir.

Oyuncular kolonlarını kendi seçtikleri numaralarla oluşturabilecekleri gibi sistemin rastgele belirlediği sayıları da tercih edebilir. Satış noktalarında rastgele numara seçimi için kolonun altındaki “SEN SEÇ” kutucuğu işaretlenir.

Sistem oyunu seçeneğiyle birden fazla kombinasyon oluşturulabilir. Bunun için üst bölümden 5'ten fazla ve/veya alt bölümden 1'den fazla numara işaretlenir. Üst bölümden en fazla 10, alt bölümden ise en fazla 14 numara seçilebilir.

“Çoklu Çekiliş” seçeneğiyle birden fazla çekilişe katılmak mümkündür.

Oynanmaktan vazgeçilen kolon, ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek iptal edilebilir.

Şans Topu çekilişleri haftada iki gün, çarşamba ve pazar günleri yapılır. Her çekilişte 34 numara arasından 5, 14 numara arasından ise 1 numara çekilir.