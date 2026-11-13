Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi oturumunda DEM’li vekil Keziban Konukçu Kok, Bakan Yusuf Tekin’in elini havada bırakıp, “Çocuklar ölüyor, istifa et” dedi. Tekin ise, “Üzüntüden sabaha kadar uyuyamam” diyerek güldü. YENİ Partili Vehbi Bakırlıoğlu da MESEM’lerde ölen çocukları hatırlatıp, elindeki pankartı gösterdi. Bakan Tekin yine alaycı bir üslupla “Şovu dışarıda yap” yanıtını verip, şiir okumasını önerdi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2027 bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Bakan Yusuf Tekin protestosu damga vurdu. MESEM’lerdeki çocuk ölümleri ve okullardaki güvenlik sorunları üzerinden Bakan Tekin’e istifa çağrısı yapıldı. YENİ Parti Milletvekili Tahsin Ocaklı, “Yusuf Tekin istifa” yazılı döviz taşıdı. YENİ Parti Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da, “Sayın Bakan gençlerimiz anayasal hakkını kullandığı için tutuklu. Huzurlu musunuz? Çocuklar MESEM’de ölüyor” diye konuştu. Bakan Tekin ise Bakırlıoğlu’na “Şovu dışarıda yap” diye seslendi.

“OKULLARDA KAN AKIYOR”

Ocaklı ile DEM Parti milletvekilleri Özgül Saki ve Keziban Konukçu da Bakan’la tokalaşmayı reddetti. DEM Partili vekil, “İstifa etmelisiniz. MESEM’lerdeki her ölümden sorumlusunuz. MESEM’leri hangi akılla savunuyorsunuz? Kendi çocuklarınızı gönderin oraya” diye konuştu. DEM Parti Milletvekili Perihan Koca ise “Okullardan oluk oluk kan akıyor, siz masal anlatıyorsunuz” diyerek Tekin’e tepki gösterdi. AKP’li İsmail Güneş “Bu kadar saygısızlık olmaz” diye laf atınca Koca da “Kan akıyor, aferin mi diyelim?” karşılığını verdi.

Komisyon Başkanı Mehmet Muş ise Koca’ya “Susabilirsiniz mesela” dedi. Koca da “Bizden siyasi nezaket mi bekliyorsunuz?” derken, Muş, “Komisyonu sabote etmek hoşunuza mı gidiyor, dışarı çıkabilirsiniz” dedi. Bakan Tekin ise protestolara, “Ne kadar üzgünüm, sabaha kadar uyuyamayacağım. Elimi sıkmadığınız için, ben nasıl yaşayacağım acaba? Üzüntüden ölürüm” diye karşılık verdi.