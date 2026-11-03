Tekrarlayan ataklarla ortaya çıkan migren, günlük yaşamı olumsuz etkileyebiliyor. Genellikle 4 ila 72 saat süren baş ağrısı, mide bulantısı, ışık ve ses hassasiyeti gibi belirtilerle kendini gösteriyor. İşte migreni diğer baş ağrılarından ayıran 7 önemli işaret...

Migren, tekrarlayan ataklarla seyreden nörolojik bir hastalık. Erişkinlerde migren atakları genellikle 4 ila 72 saat sürüyor.Ağrı çoğunlukla başın bir tarafında hissedilse de iki taraflı da görülebiliyor. Zonklayıcı karakterdeki ağrı, orta veya şiddetli düzeye ulaşarak günlük aktiviteleri zorlaştırabiliyor.

Prof. Dr. Hakan Levent Gül, migreni düşündüren başlıca belirtileri şöyle sıraladı:

1. Uzun süren ağrı: Baş ağrısının 4 ila 72 saat devam etmesi.

2. Tek taraflı ağrı: Ağrının başın bir bölümünde yoğunlaşması.

3. Zonklama: Ağrının nabız atışı gibi hissedilmesi.

4. Şiddetli yakınmalar: Ağrının günlük yaşamı ve rutin işleri aksatması.

5. Hareketle artış: Yürümek, merdiven çıkmak veya eğilip kalkmak gibi aktivitelerle ağrının şiddetlenmesi.

6. Bulantı ve kusma: Baş ağrısına mide bulantısı veya kusmanın eşlik etmesi.

7. Işık ve ses hassasiyeti: Aydınlık ortamların, yüksek seslerin ve bazen kokuların rahatsız vermesi.

KESİN TANI NASIL KONUR?

Saydığımız belirtilerin bir arada bulunması migren olasılığını artırabilir. Ancak kesin tanı, kişinin öyküsü ve nörolojik değerlendirmesi doğrultusunda hekim tarafından konulmalıdır.

Migren ataklarını artıran yiyeceklerin başında ise çikolata, alkol, mayalı gıdalar, paketli işlenmiş ürünler, deniz ürünleri, işlenmiş et grubu ve turunçgiller gelir.