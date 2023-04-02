Midtsjö sezonu kurtardı

Galatasaray 85 dakika kötü oynadı. Ancak final haftalarında sonuca bakılır. Kazandığınız sürece haklısınız. Galatasaray’ın 86.dakikada Midtsjö’nün ayağından bulduğu harika gole kadar övülecek çok tarafı yoktu. 1-0 sonrası oyundan düşen Adana Demirspor’a öldürücü darbeyi penaltıdan Zaniolo vurdu!

Milli maçlardan dolayı Galatasaraylı oyuncular ya çok yorgundu ya da Konyaspor karşısında olduğu gibi bu rahatlık bazıları adına kronik bir hal almış. Nelsson ve Torreira’nın gelişi ile Adana Demirspor’un üçüncü bölge hareketliliği azalsa da Galatasaray’ın orta sahadaki temposuz oyunu sebebiyle rakibi hataya zorlayan baskısını yine göremedik.

Kerem ve İcardi’nin bitik halleri Galatasaray’ın daha fazla skor yaratamamasında en büyük sebepti. Yere göğe sığdıramadığımız dünya yıldızı İcardi gitmiş yerine sahada sağlıklı yaşam için spor yapan emektar futbolcu modeli gelmiş. Arjantinli yıldıza, Buruk terapi uygulamak zorunda. Okan hoca için kadro derinliği dahilinde alternatif çözümler üretme zamanı geldiğini iki haftadır görüyoruz. Oynamayanlar kulübeye geçerken forma rekabetini arttıracak yeni isimler sahaya çıkmalı. Olası bir şampiyonlukta Midtsjö’nün golü çok başka bir yer bulacaktır.