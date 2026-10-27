Kocaeli’de çıkan silahlı kavgada MHP'li Gölcük Belediye Meclis Üyesi Murat Saral’ı öldüren zanlı, Bursa’da polis ekipleri tarafından bir akaryakıt istasyonunun tuvaletinde yakalandı.

AA- Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde MHP’li belediye meclis üyesi Murat Saral’ın silahla öldürülmesinin ardından aranan şüpheli A.İ.U., Bursa’nın İznik ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunun tuvaletinde yakalandı.

Polis ekipleri, dün akşam Hisareyn Merkez Mahallesi’nde Saral’ı silahla vuran kişinin A.İ.U. olduğunu belirledi. Şüpheli, İznik jandarma ve emniyet ekipleri ile Kocaeli Cinayet Büro ekiplerinin desteğiyle yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen A.İ.U.’nun işlemleri sürüyor.

Saral, Hisareyn Merkez Mahallesi Kınalı Sokak’ta silahla vurulmuş, kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Saral, Gölcük Belediyesinin MHP’li meclis üyesiydi.