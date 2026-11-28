TCMB'nin likidite sıkılaştırma adımları bankaların fonlama maliyetini artırdı. Mevduat faizlerinin yüzde 39-40 seviyelerine yükselmesi beklenirken, 100 bin TL ile 1 milyon TL arasındaki birikimlerin 32 günlük vadede sağlayacağı net kazançlar da belli oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası likiditesini kontrol altında tutmak ve döviz talebini sınırlamak amacıyla para politikası araçlarında sıkılaştırmaya gitti. Bir hafta vadeli repo ihalelerine geçici olarak ara verilmesi, bankaların fonlama maliyetlerini artırdı.

Mevcut durumda yüzde 34-37 aralığında seyreden vadeli mevduat faizlerinin, artan maliyetlerin etkisiyle yüzde 39-40 bandına yaklaşabileceği değerlendiriliyor.

LİKİDİTE SIKILAŞTIRMASI BANKALARIN FONLAMA MALİYETİNİ ARTIRDI

TCMB'nin haftalık repo ihalelerine ara vermesiyle bankalar, likidite ihtiyaçlarını gecelik borç verme faizi üzerinden karşılamaya yöneldi. Bu değişiklikle bankaların fiili fonlama maliyeti yüzde 36 seviyesinden yüzde 39'a yükseldi.

Ekonomi uzmanları, haftalık repo ihalelerine ara verilmesinin fonlama maliyetinde yaklaşık 3 puanlık artışa yol açtığına dikkat çekiyor. Maliyetlerdeki yükselişin bankalar arasında mevduat toplama rekabetini artırabileceği ve faiz oranlarına yansıyabileceği belirtiliyor.

TÜM BANKALARIN FAİZİ YÜZDE 40'A ÇIKARMASI BEKLENMİYOR

Fonlama maliyetlerindeki artış, bütün bankaların mevduat faizlerini otomatik olarak yüzde 40'a yükselteceği anlamına gelmiyor. Bankaların uygulayacağı oranlar; likidite ihtiyaçlarına, müşterilerin profiline ve yatırılan mevduat tutarına göre değişiklik gösterebilecek.

Bu nedenle mevduat faizlerinde bankadan bankaya farklı oranlarla karşılaşılması bekleniyor.

ZORUNLU KARŞILIK DÜZENLEMESİ VE STOPAJ BEKLENTİSİ DE GÜNDEMDE

TCMB, likidite sıkılaştırmasının bankacılık bilançoları üzerindeki etkisini dengelemek amacıyla yeni bir düzenlemeye de gitti.

26 Kasım 2026 tarihli duyuruyla, Türk lirası mevduatlar için ayrılan zorunlu karşılıklara ilişkin faiz veya telafi ödemelerinin hesaplanmasında kullanılan oran değiştirildi. Daha önce TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 86'sı üzerinden hesaplanan ödeme, yeni düzenlemeyle yüzde 90'a çıkarıldı.

Uzmanlar, bu adımın sıkılaştırma sürecinin bankalar üzerindeki maliyet etkisini hafifletmeyi amaçladığını belirtiyor.

Mevduat sahiplerinin yakından takip ettiği bir diğer konu ise stopaj oranları. Piyasa değerlendirmelerinde, Hazine ile koordineli bir stopaj indirimi ihtimali de gündeme geliyor. Henüz bu konuda resmi bir karar bulunmuyor. Olası bir indirim, brüt faiz oranının yanı sıra yatırımcının vade sonunda elde edeceği net kazancı da artırabilir.

32 GÜNLÜK VADEDE MEVDUAT GETİRİSİ NE KADAR OLACAK?

Bankaların mevduat faizlerini yüzde 39 ve yüzde 40 seviyelerine yükseltmesi halinde, farklı tutarlardaki birikimlerin 32 günlük vadede sağlayacağı net getiriler de değişecek.

Mevcut stopaj kesintileri düşülerek yapılan hesaplamalara göre:

-100 bin TL: Yüzde 39 faizle 2 bin 820 TL, yüzde 40 faizle 2 bin 893 TL net getiri.

-500 bin TL: Yüzde 39 faizle 14 bin 104 TL, yüzde 40 faizle 14 bin 465 TL net getiri.

-750 bin TL: Yüzde 39 faizle 21 bin 156 TL, yüzde 40 faizle 21 bin 698 TL net getiri.

-1 milyon TL: Yüzde 39 faizle 28 bin 208 TL, yüzde 40 faizle 28 bin 931 TL net getiri.

Hesaplamalara göre 1 milyon TL'sini 32 gün vadeli mevduatta değerlendiren bir yatırımcının getirisi, faiz oranının yüzde 39'dan yüzde 40'a yükselmesi halinde 723 TL artıyor.

Belirtilen tutarlar, mevcut stopaj kesintileri düşüldükten sonraki tahmini net kazançları gösteriyor. Bankaların müşteri kampanyaları, mevduat tutarı ve sundukları özel faiz oranları nedeniyle gerçek getiriler farklılık gösterebilir.