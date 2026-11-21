Bankaların mevduat müşterilerini kazanmak için yürüttüğü rekabet hız kesmeden devam ediyor. 1 milyon TL’lik birikimini 32 günlük değerlendirmeyi planlayan tasarruf sahipleri, bankaların sunduğu güncel faiz oranlarına odaklanıyor. Yüzde 35 ile yüzde 45 arasında değişen faiz tekliflerinde, vade sonunda sağlanacak net getiri ise bankaların uyguladığı faiz oranlarına ve hesap şartlarına göre değişiyor.

Merkez Bankası’nın para politikası adımlarının ardından bankalar arasındaki mevduat yarışı devam ediyor. Enflasyon karşısında birikimlerini değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri, bankaların sunduğu vadeli mevduat ve günlük kazandıran hesapların getirilerini yakından takip ediyor.

Özellikle 1 milyon TL birikimini 32 günlük vadeyle değerlendirmek isteyen yatırımcılar, bankaların açıkladığı faiz ve kâr payı oranlarını karşılaştırıyor. Bankaların sunduğu oranlar ve hesap koşulları değişirken, 32 günlük net kazançlar da tercih edilen bankaya göre farklılık gösteriyor.

Aynı tutardaki birikim, faiz veya kâr payı oranına ve hesap koşullarına bağlı olarak farklı getiriler sağlayabiliyor. Bu nedenle yatırımcıların yalnızca ilan edilen oranlara değil, vade sonunda elde edecekleri net kazanca ve hesapların alt limit, kampanya ve müşteri olma şartlarına da dikkat etmesi gerekiyor.

1 MİLYON TL’NİN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ

Paylaşılan verilere göre 1 milyon TL’nin 32 günlük değerlendirilmesi sonucunda bankaların sunduğu net kazanç ve vade sonu tutarları şöyle:

AKBANK

Faiz Oranı: %37,75

32 Günlük Net Kazanç: 27.304,11 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.027.304,11 TL

ODEA

Faiz Oranı: %43,00

32 Günlük Net Kazanç: 25.334,71 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.025.334,71 TL

QNB

Faiz Oranı: %40,50

32 Günlük Net Kazanç: 25.255,72 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.025.255,72 TL

TEB

Faiz Oranı: %40,50

32 Günlük Net Kazanç: 25.255,72 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.025.255,72 TL

ING

Faiz Oranı: %42,00

32 Günlük Net Kazanç: 26.204,95 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.026.204,95 TL

TÜRK TİCARET BANKASI

Faiz Oranı: %43,50

32 Günlük Net Kazanç: 28.752,53 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.028.752,53 TL

ZİRAAT DİNAMİK

Faiz Oranı: %45,00

32 Günlük Net Kazanç: 22.319,78 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.022.319,78 TL

TÜRKİYE FİNANS

Kâr Payı Oranı: %43,00

32 Günlük Net Kazanç: 29.291,59 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.029.291,59 TL

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: %43,00

32 Günlük Net Kazanç: 26.838,32 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.026.838,32 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %42,00

32 Günlük Net Kazanç: 26.278,27 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.026.278,27 TL

HADİBANK

Kâr Payı Oranı: %42,00

32 Günlük Net Kazanç: 26.204,95 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.026.204,95 TL

FİBABANKA

Faiz Oranı: %42,00

32 Günlük Net Kazanç: 25.434,21 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.025.434,21 TL

ON DİJİTAL

Faiz Oranı: %41,50

32 Günlük Net Kazanç: 25.431,57 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.025.431,57 TL

ŞEKERBANK

Faiz Oranı: %41,00

32 Günlük Net Kazanç: 22.563,55 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.022.563,55 TL

CEPTETEB

Faiz Oranı: %40,50

32 Günlük Net Kazanç: 25.255,72 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.025.255,72 TL

HAYAT FİNANS

Kâr Payı Oranı: %40,06

32 Günlük Net Kazanç: 28.974,90 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.028.974,90 TL

GETİRFİNANS

Faiz Oranı: %40,00

32 Günlük Net Kazanç: 25.819,76 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.025.819,76 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: %40,00

32 Günlük Net Kazanç: 25.673,05 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.025.673,05 TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %39,75

32 Günlük Net Kazanç: 25.656,13 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.025.656,13 TL

VAKIF KATILIM

Kâr Payı Oranı: %38,50

32 Günlük Net Kazanç: 28.225,46 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.028.225,46 TL

QNB E-VADELİ MEVDUAT

Faiz Oranı: %37,50

32 Günlük Net Kazanç: 27.123,29 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.027.123,29 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %37,50

32 Günlük Net Kazanç: 27.123,29 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.027.123,29 TL

N KOLAY

Faiz Oranı: %37,00

32 Günlük Net Kazanç: 27.572,60 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.027.572,60 TL

ZİRAAT DİNAMİK STANDART VADELİ HESAP

Faiz Oranı: %37,00

32 Günlük Net Kazanç: 26.761,64 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.026.761,64 TL

ODEA YENİ VADELİ MEVDUAT

Faiz Oranı: %37,00

32 Günlük Net Kazanç: 26.761,64 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.026.761,64 TL

ING VADELİ HESAP

Faiz Oranı: %36,50

32 Günlük Net Kazanç: 26.400,00 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.026.400,00 TL

HAYAT FİNANS KATILMA HESABI

Kâr Payı Oranı: %36,36

32 Günlük Net Kazanç: 26.298,74 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.026.298,74 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %36,00

32 Günlük Net Kazanç: 26.038,36 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.026.038,36 TL

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: %36,00

32 Günlük Net Kazanç: 21.179,01 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.021.179,01 TL

ENPARA BANK

Faiz Oranı: %35,50

32 Günlük Net Kazanç: 25.676,71 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.025.676,71 TL

HALKBANK

Faiz Oranı: %35,00

32 Günlük Net Kazanç: 25.315,07 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.025.315,07 TL