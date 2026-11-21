Merkez Bankası’nın para politikası adımlarının ardından bankalar arasındaki mevduat yarışı devam ediyor. Enflasyon karşısında birikimlerini değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri, bankaların sunduğu vadeli mevduat ve günlük kazandıran hesapların getirilerini yakından takip ediyor.
Özellikle 1 milyon TL birikimini 32 günlük vadeyle değerlendirmek isteyen yatırımcılar, bankaların açıkladığı faiz ve kâr payı oranlarını karşılaştırıyor. Bankaların sunduğu oranlar ve hesap koşulları değişirken, 32 günlük net kazançlar da tercih edilen bankaya göre farklılık gösteriyor.
Aynı tutardaki birikim, faiz veya kâr payı oranına ve hesap koşullarına bağlı olarak farklı getiriler sağlayabiliyor. Bu nedenle yatırımcıların yalnızca ilan edilen oranlara değil, vade sonunda elde edecekleri net kazanca ve hesapların alt limit, kampanya ve müşteri olma şartlarına da dikkat etmesi gerekiyor.
1 MİLYON TL’NİN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ
Paylaşılan verilere göre 1 milyon TL’nin 32 günlük değerlendirilmesi sonucunda bankaların sunduğu net kazanç ve vade sonu tutarları şöyle:
AKBANK
Faiz Oranı: %37,75
32 Günlük Net Kazanç: 27.304,11 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.027.304,11 TL
ODEA
Faiz Oranı: %43,00
32 Günlük Net Kazanç: 25.334,71 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.025.334,71 TL
QNB
Faiz Oranı: %40,50
32 Günlük Net Kazanç: 25.255,72 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.025.255,72 TL
TEB
Faiz Oranı: %40,50
32 Günlük Net Kazanç: 25.255,72 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.025.255,72 TL
ING
Faiz Oranı: %42,00
32 Günlük Net Kazanç: 26.204,95 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.026.204,95 TL
TÜRK TİCARET BANKASI
Faiz Oranı: %43,50
32 Günlük Net Kazanç: 28.752,53 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.028.752,53 TL
ZİRAAT DİNAMİK
Faiz Oranı: %45,00
32 Günlük Net Kazanç: 22.319,78 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.022.319,78 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kâr Payı Oranı: %43,00
32 Günlük Net Kazanç: 29.291,59 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.029.291,59 TL
ANADOLUBANK
Faiz Oranı: %43,00
32 Günlük Net Kazanç: 26.838,32 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.026.838,32 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: %42,00
32 Günlük Net Kazanç: 26.278,27 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.026.278,27 TL
HADİBANK
Kâr Payı Oranı: %42,00
32 Günlük Net Kazanç: 26.204,95 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.026.204,95 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: %42,00
32 Günlük Net Kazanç: 25.434,21 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.025.434,21 TL
ON DİJİTAL
Faiz Oranı: %41,50
32 Günlük Net Kazanç: 25.431,57 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.025.431,57 TL
ŞEKERBANK
Faiz Oranı: %41,00
32 Günlük Net Kazanç: 22.563,55 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.022.563,55 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: %40,50
32 Günlük Net Kazanç: 25.255,72 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.025.255,72 TL
HAYAT FİNANS
Kâr Payı Oranı: %40,06
32 Günlük Net Kazanç: 28.974,90 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.028.974,90 TL
GETİRFİNANS
Faiz Oranı: %40,00
32 Günlük Net Kazanç: 25.819,76 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.025.819,76 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: %40,00
32 Günlük Net Kazanç: 25.673,05 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.025.673,05 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: %39,75
32 Günlük Net Kazanç: 25.656,13 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.025.656,13 TL
VAKIF KATILIM
Kâr Payı Oranı: %38,50
32 Günlük Net Kazanç: 28.225,46 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.028.225,46 TL
QNB E-VADELİ MEVDUAT
Faiz Oranı: %37,50
32 Günlük Net Kazanç: 27.123,29 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.027.123,29 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: %37,50
32 Günlük Net Kazanç: 27.123,29 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.027.123,29 TL
N KOLAY
Faiz Oranı: %37,00
32 Günlük Net Kazanç: 27.572,60 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.027.572,60 TL
ZİRAAT DİNAMİK STANDART VADELİ HESAP
Faiz Oranı: %37,00
32 Günlük Net Kazanç: 26.761,64 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.026.761,64 TL
ODEA YENİ VADELİ MEVDUAT
Faiz Oranı: %37,00
32 Günlük Net Kazanç: 26.761,64 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.026.761,64 TL
ING VADELİ HESAP
Faiz Oranı: %36,50
32 Günlük Net Kazanç: 26.400,00 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.026.400,00 TL
HAYAT FİNANS KATILMA HESABI
Kâr Payı Oranı: %36,36
32 Günlük Net Kazanç: 26.298,74 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.026.298,74 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %36,00
32 Günlük Net Kazanç: 26.038,36 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.026.038,36 TL
ZİRAAT KATILIM
Kâr Payı Oranı: %36,00
32 Günlük Net Kazanç: 21.179,01 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.021.179,01 TL
ENPARA BANK
Faiz Oranı: %35,50
32 Günlük Net Kazanç: 25.676,71 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.025.676,71 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: %35,00
32 Günlük Net Kazanç: 25.315,07 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 1.025.315,07 TL