Bursa'da Endonezyalı üniversite öğrencisi Rahmawati Kualika Foebiannitra'nın metroda unuttuğu, içinde pasaportu ve bir miktar döviz bulunan çantayı temizlik görevlisi buldu. Uçuşundan bir gün önce eşyalarına kavuşan öğrencinin sevinçten secdeye kapandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA- Bursa'da metroda unuttuğu sırt çantasına kavuşan Endonezyalı üniversite öğrencisi Rahmawati Kualika Foebiannitra, sevinçten secdeye kapandı. İçinde pasaportu, bir miktar döviz ve kişisel eşyaları bulunan çantası, Endonezya'ya uçuşundan bir gün önce kendisine teslim edildi.

Foebiannitra, 29 Ekim'de Acemler Metro İstasyonu'nda aktarma yapmak için vagondan inerken çantasını oturduğu yerde unuttu. Vagon, gece saatlerinde temizlik için Odunluk Mahallesi'ndeki BursaRay İşletme ve Bakım Müdürlüğüne çekildi.

Temizlik görevlisi İsmail Ertürk, vagonda bulduğu çantayı şefine bildirdi. Tutanak tutularak kayıp eşya bürosuna teslim edilen çantanın sahibine ulaşmak için BURULAŞ Kişiselleştirme Birimi görevlileri kamera kayıtlarını inceledi. Öğrencinin kimliği ve seyahat güzergahı belirlenerek kendisiyle iletişim kuruldu.

UÇUŞUNDAN BİR GÜN ÖNCE TESLİM ALDI

Osmangazi ilçesindeki kayıp eşya bürosuna davet edilen Foebiannitra'ya, kimlik tespiti ve eşya kontrolünün ardından çantası teslim edildi. Öğrencinin pasaportuna, Endonezya'ya yapacağı uçuştan bir gün önce kavuştuğu belirtildi.

Çantasını alırken mutluluktan ağlayan ve secdeye kapanan öğrencinin yaşadığı sevinç güvenlik kameralarına yansıdı. Görevliler, su ve kolonya ikram ederek kendisini sakinleştirdi.

“BİR İYİLİĞE VESİLE OLDUĞUM İÇİN BEN ONDAN DAHA DA MUTLU OLDUM”

Çantayı bulan temizlik görevlisi İsmail Ertürk, gece vagonu temizlerken yeşil bir çanta fark ettiğini, amirine haber verdikten sonra çantayı birlikte güvenlik görevlisine teslim ettiklerini anlattı.

Ertürk, “Her zaman insanlık görevimizi yapıyoruz. Bulduğum eşyanın Endonezyalı bir öğrencinin çantası olduğunu öğrendim. İçinde parası ve pasaportu varmış. Yolculuğunda sorun yaşamayacağı için mutluyum. Bir iyiliğe vesile olduğum için ben ondan daha da mutlu oldum” dedi.

Kayıp eşya bürosu görevlisi Kayhan Özdemir ise metro ve istasyonlarda bulunan eşyaların tutanakla teslim alındığını, kontrollerin ardından sahiplerine verildiğini söyledi. Öğrencinin çantasında pasaport ve para bulunduğunu belirten Özdemir, resmi işlemler tamamlandıktan sonra kendisine ulaştıklarını anlattı.

Özdemir, “Çantanın sahibi olduğu anlaşılınca eşyasını teslim ettik. O da mutluluktan ağladı ve secdeye kapandı. Kendisini sakinleştirdik, su ve kolonya ikram ettik. Mutlu bir şekilde ofisimizden ayrıldı. Bu durum bizi de çok mutlu etti” diye konuştu.