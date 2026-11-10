Meteoroloji, yeni hava durumu raporunu yayımladı. Marmara ve Ege'de sağanak, İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek. Peki, hangi illerde sağanak ve kar etkili olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin son tahminlerini yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre Türkiye'nin birçok bölgesinde yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. İç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilirken, sabah ve gece saatlerinde bazı bölgelerde pus ve sis görülecek.

HANGİ BÖLGELERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR?

Meteoroloji'nin tahminlerine göre Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Balıkesir, Düzce, Bolu ve Kayseri çevrelerinde aralıklı yağış görülecek.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın ise genellikle güneyli yönlerden, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji tarafından güncel bir meteorolojik uyarı yapılmadı.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin tahminlerine göre üç büyükşehirde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar şöyle:

İSTANBUL: 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

ANKARA: 6°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. Yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.

İZMİR: 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MARMARA BÖLGESİ

Marmara Bölgesi'nin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusu ile Balıkesir çevrelerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilecek.

BURSA: 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

ÇANAKKALE: 16°C – Parçalı ve çok bulutlu.

İSTANBUL: 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

KIRKLARELİ: 13°C – Parçalı ve çok bulutlu.

EGE BÖLGESİ

Ege Bölgesi genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde ise aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur görülebilecek. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.

DENİZLİ: 15°C – Sabah saatlerinde sağanak yağışlı.

İZMİR: 18°C – Sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MANİSA: 17°C – Sabah saatlerinde sağanak yağışlı.

MUĞLA: 14°C – Sabah saatlerinde sağanak yağışlı.

AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz Bölgesi'nin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

ADANA: 19°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

ANTALYA: 20°C – Merkez ve batı ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

BURDUR: 12°C – Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

HATAY: 17°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Kayseri çevrelerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde kar yağışı görülecek. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.

ANKARA: 6°C – Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı.

ESKİŞEHİR: 7°C – Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı.

KONYA: 12°C – Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı.

NEVŞEHİR: 7°C – Öğleden sonra yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Yüksek kesimler kar yağışlı.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Bölgenin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bolu ve Düzce çevrelerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilecek.

BOLU: 7°C – Aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

DÜZCE: 11°C – Parçalı ve çok bulutlu.

KASTAMONU: 9°C – Parçalı ve çok bulutlu.

ZONGULDAK: 12°C – Parçalı ve çok bulutlu.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın hâkim olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülecek.

AMASYA: 11°C – Parçalı ve çok bulutlu.

RİZE: 14°C – Parçalı ve çok bulutlu.

SAMSUN: 16°C – Parçalı ve çok bulutlu.

TRABZON: 14°C – Parçalı ve çok bulutlu.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Doğu Anadolu Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.

ERZURUM: 5°C – Parçalı ve çok bulutlu.

KARS: 5°C – Parçalı ve çok bulutlu.

MALATYA: 8°C – Parçalı ve çok bulutlu.

VAN: 5°C – Parçalı ve çok bulutlu.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Bölgenin parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin ise yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR: 12°C – Parçalı ve az bulutlu.

MARDİN: 11°C – Parçalı ve az bulutlu.

SİİRT: 12°C – Parçalı ve az bulutlu.

ŞANLIURFA: 15°C – Parçalı ve az bulutlu.

DENİZLERDE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin deniz tahminlerine göre denizlerde fırtına beklenmiyor. Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de yer yer sağanak yağış görülecek.

Marmara'da dalga yüksekliğinin 0,5 ila 1,5 metre, Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de ise 1 ila 2 metre arasında olması bekleniyor. Yağış anında görüş mesafesinin orta seviyeye düşebileceği tahmin ediliyor.