Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Ekim Salı günü için yayımladığı hava tahmin raporunda birçok bölgede kuvvetli sağanak yağış ve fırtına etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz bölgeleri ile Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ve Güneydoğu Anadolu’da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Samsun, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Muş çevrelerinde de yağış görüleceği tahmin ediliyor.

MUĞLA’DA ŞİDDETLİ VE YER YER AŞIRI YAĞIŞ BEKLENİYOR

Marmara Bölgesi’nde Sakarya ve Bilecik dışında kalan kesimlerde, Güneydoğu Anadolu’da ise Batman ve Siirt haricindeki illerde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Antalya, Osmaniye ve Tunceli çevreleri ile Aydın ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde, İzmir’in kuzeyinde ve Adana’nın kuzeyinde de kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağış tahmin ediliyor. Muğla çevrelerinde ise yağışların şiddetli, bazı bölgelerde aşırı seviyeye ulaşabileceği bildiriliyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor. Ayrıca yağış sırasında kuvvetli rüzgâr ve kıyı kesimlerinde hortum riskine karşı dikkatli olunması isteniyor.

RÜZGÂRIN HIZI SAATTE 70 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Meteoroloji, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden esecek rüzgârın kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde etkili olacağını bildirdi. İç Anadolu’nun doğusunda ise güney ve güneydoğu yönlerden esecek rüzgârın hızının saatte 40 ila 70 kilometreye ulaşması bekleniyor.

Yetkililer, kuvvetli rüzgâr nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını öneriyor.

HAVA SICAKLIKLARI 3 İLA 5 DERECE DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik yaşanmayacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL’DA KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Marmara Bölgesi genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bursa’da yağışların kuvvetli, kentin kuzey ve batı kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul’da sabah ve öğle saatlerinde etkili olması beklenen yağışların, kuzey ilçelerinde çok kuvvetli olabileceği belirtiliyor. Çanakkale’nin özellikle doğu kesimlerinde, Kırklareli’nde ise sabah saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Bölgede rüzgârın saatte 50 ila 70 kilometre hızla esebileceği bildiriliyor.

EGE VE AKDENİZ’DE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Ege Bölgesi’nde İzmir’in kuzeyi, Aydın’ın kıyı kesimleri ve Denizli’nin güneyinde kuvvetli yağış bekleniyor. Muğla’da ise özellikle güney ve doğu kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı yağış tahmin ediliyor.

Akdeniz Bölgesi’nde Antalya’nın merkez ve batı kıyıları, Adana’nın kuzeyi, Hatay’ın kıyı kesimleri ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak görüleceği öngörülüyor. Antalya’nın doğusunda yağışların yer yer çok kuvvetli olabileceği belirtiliyor.

İÇ ANADOLU VE KARADENİZ’DE YAĞIŞ UYARISI

İç Anadolu Bölgesi’nde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ankara ve Konya’da sabah ve öğle saatlerinde yağış tahmin edilirken Eskişehir’de gün boyunca aralıklı sağanak görülebileceği bildiriliyor. Bölgenin doğusunda ise kuvvetli rüzgârın etkili olması bekleniyor.

Batı Karadeniz’de Bolu, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz’de Samsun, Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde de yağış bekleniyor. Rize ve Trabzon’da ise havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği öngörülüyor.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA SAĞANAK BEKLENİYOR

Doğu Anadolu’nun kuzeydoğu kesimleri dışında kalan bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Tunceli çevrelerinde akşam saatlerinde yağışların kuvvetlenebileceği, Erzurum’da ise öğle ve gece saatlerinde sağanak görülebileceği tahmin ediliyor. Malatya ve Van’da da gün içinde yağış bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Batman ve Siirt dışındaki illerde kuvvetli sağanak öngörülüyor. Diyarbakır, Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa’da özellikle gece saatlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgede toz taşınımının da görülebileceği bildiriliyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağış ve rüzgârın etkili olacağı bölgelerde yaşayan vatandaşlara güncel hava durumu uyarılarını takip etmeleri ve olası olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları çağrısında bulunuyor.