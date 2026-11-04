Aşı açıklamaları nedeniyle 1 ay meslekten men cezası alan Prof. Dr. Canan Karatay'ın başvurusunu inceleyen Anayasa Mahkemesi, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. Yüksek Mahkeme, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için dosyanın yeniden yargılama yapılmak üzere ilgili mahkemeye gönderilmesine karar verdi.

Televizyon programlarında yaptığı açıklamalar ve çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay hakkında verilen disiplin cezası, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) takıldı. Bir televizyon programında “Bütün aşılara karşıyım.” diyen Karatay'a, aşılarla ilgili açıklamaları nedeniyle verilen 1 aylık meslekten geçici men cezasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmedildi.

CANAN KARATAY'A 1 AY MESLEKTEN MEN CEZASI VERİLMİŞTİ

Karatay'ın bir televizyon yayınında aşılarla ilgili yaptığı açıklamaların ardından İstanbul Tabip Odası tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma sonucunda Karatay'a, söz konusu ifadeleri nedeniyle 1 ay süreyle meslekten geçici men cezası verilmişti. Karar, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu tarafından da onanmıştı.

Cezanın hukuka aykırı olduğunu savunan Karatay, kararın iptali için idare mahkemelerine başvurdu. Yerel mahkemelerden olumsuz yanıt alan Karatay, meslekten men cezasının temel haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

Başvuruyu inceleyen AYM, Resmî Gazete'de yayımlanan kararında ifade özgürlüğü yönünden değerlendirmelerde bulundu.

AYM: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE MÜDAHALE EDİLDİ

Anayasa Mahkemesi, Karatay'ın aşılarla ilgili görüşlerini dile getirmesi nedeniyle disiplin cezasına çarptırılmasını ifade özgürlüğüne müdahale olarak değerlendirdi.

Kararın gerekçesinde, tıbbi görüş ve açıklamalar nedeniyle uygulanan disiplin yaptırımının hukuki dayanağının somut biçimde ortaya konulamadığı belirtildi. Ayrıca bu ölçekte bir müdahalenin demokratik toplum düzeninde neden gerekli olduğunun yeterince açıklanamadığına dikkat çekildi.

DOSYA YENİDEN YARGILANACAK

İfade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar veren Anayasa Mahkemesi, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması ve mağduriyetin giderilmesi amacıyla dosyanın yeniden yargılama yapılmak üzere Ankara 14. İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti.

Böylece Canan Karatay'a verilen 1 aylık meslekten geçici men cezasına ilişkin süreç yeniden yargılamayla devam edecek.