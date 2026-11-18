Ekranlardan 9 yıldır uzak olan Merve Boluğur'a bir diziden bölüm başına 2 milyon liralık teklif geldi. Oyuncu, geçmişte yaşadığı hayal kırıklıklarını anlatarak, “Bir adam sevdim, yarı yolda bırakıldım. Kozmetik markası kurdum, elimde patladı. Oyunculuğa geri dönesem muhteşem bir girişle herkesin aklını başından almak istiyorum. Bu ülkenin tekrar gerçek bir oyuncu izlemeye ihtiyacı var” dedi.

Bir dönemin sevilen oyuncularından Merve Boluğur, uzun süredir uzak kaldığı televizyon ekranlarına yeniden dönme ihtimaliyle gündeme geldi. Acemi Cadı, Küçük Sırlar ve Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda rol alan oyuncunun, yeni bir dizi projesi için bölüm başına 2 milyon TL teklif aldığı öne sürüldü.

Son olarak 2017 yılında yayınlanan İçimdeki Fırtına dizisinde rol alan Boluğur, yaklaşık dokuz yıldır televizyon dizilerinde kamera karşısına geçmedi. Oyuncunun ekranlardan uzak kaldığı dönemde sosyal medya çalışmaları ve farklı girişimleriyle gündeme geldiği biliniyor.

OYUNCULUK KARİYERİNE ARA VERMİŞTİ

2006 yılında Acemi Cadı dizisiyle geniş kitleler tarafından tanınan Merve Boluğur, ilerleyen yıllarda Küçük Sırlar, Kuzey Güney ve Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda rol aldı. Oyunculuk kariyerinin ardından bir süre setlerden uzaklaşan Boluğur, 2023 yılında yaptığı açıklamalarda sektörden uzak kalma nedenini erken yaşta oyunculuğa başlamasına ve yoğun çalışma temposuna bağlamıştı.

KOZMETİK SEKTÖRÜNE DE ADIM ATTI

Oyunculuk dışında kendi işini kurmayı da deneyen Boluğur, 2018 yılında kendi adıyla kozmetik sektörüne giriş yaptı. Kırmızı ruj başta olmak üzere kozmetik ürünleriyle piyasaya çıkan oyuncu, o dönem markasının tanıtım çalışmalarını da kendisi yürütmüştü.

2025'TE EKRANLARA DÖNMEK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Merve Boluğur, Haziran 2025'te Ömer Can'ın YouTube kanalına verdiği röportajda oyunculuğa dönme konusunda mesafeli bir tutum sergilemişti. Sosyal medya üzerinden iş birlikleri yaptığını ve influencerlık alanında ilerlemekten memnun olduğunu belirten oyuncu, o dönem setlere dönmeyi düşünmediğini ifade etmişti.

Son dönemde gündeme gelen 2 milyon TL'lik teklif iddiası ise oyuncunun yeniden televizyon projelerinde yer alıp almayacağı sorusunu beraberinde getirdi. Ancak teklifin hangi dizi için yapıldığı ve Boluğur'un teklifi kabul edip etmediği konusunda doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.