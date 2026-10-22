Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 37’den yüzde 36’ya düşürdü. Kararın ardından yayımlanan açıklamada, enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmelere yer verilirken sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği vurgulandı.

Merkez Bankası açıklamasında, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37’den yüzde 36’ya indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’tan yüzde 39’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’ten yüzde 34,5’e indirmiştir." ifadeleri kullanıldı.

ENFLASYON VE EKONOMİK FAALİYET DEĞERLENDİRMESİ

Merkez Bankası, faiz kararına ilişkin açıklamasında enflasyonun ana eğilimindeki gerilemeye, iç talepteki zayıf seyre ve enerji fiyatlarının oluşturduğu risklere dikkat çekti.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Aylık dalgalanmalara karşın, son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergeler ana eğilimdeki gerilemeyi teyit etmektedir. İktisadi faaliyete ilişkin veriler ve arz şoklarının yurt içi fiyatlara yansımasının sınırlı kalması, iç talepteki zayıf seyrin devam ettiğini göstermektedir. Diğer taraftan, canlılığını koruyan jeopolitik gerilimler neticesinde yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde oluşturduğu yukarı yönlü riskler sürmektedir. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir.

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü ve zamanlaması enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla belirlenecektir. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

Kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir. Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.”

MERKEZ BANKASI’NIN FAİZ KARARLARI

TCMB, 2025 yılı boyunca politika faizinde hem indirim hem de artırım kararları aldı; bazı toplantılarda ise faiz oranını sabit tuttu. 2025 yılı başında yüzde 47,5 olan politika faizi, yıl içinde alınan kararlarla değişti. Ocak 2026’da yapılan 100 baz puanlık indirimle faiz yüzde 37’ye çekildi. Ekim 2026’da alınan son kararla birlikte politika faizi yüzde 36’ya düşürüldü.

Merkez Bankası’nın 2025 ve 2026 yıllarındaki faiz kararları şöyle:

-Ocak 2025: Politika faizi yüzde 47,5’ten yüzde 45’e indirildi.

-Mart 2025: Politika faizi yüzde 45’ten yüzde 42,5’e indirildi.

-Nisan 2025: Politika faizi yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltildi.

-Haziran 2025: Politika faizi yüzde 46 seviyesinde sabit tutuldu.

-Temmuz 2025: Politika faizi sabit bırakıldı.

-Eylül 2025: Politika faizi yüzde 43’ten yüzde 40,5’e indirildi.

-Ekim 2025: Politika faizi yüzde 40,5’ten yüzde 39,5’e düşürüldü.

-Aralık 2025: Politika faizi yüzde 39,5’ten yüzde 38’e çekildi.

-Ocak 2026: Politika faizi yüzde 38’den yüzde 37’ye indirildi.

-Mart 2026: Politika faizi yüzde 37’de sabit tutuldu.

-Nisan 2026: Politika faizi yüzde 37 seviyesinde bırakıldı.

-Mayıs 2026: Faiz kararı açıklanmadı.

-Haziran 2026: Politika faizi yüzde 37’de sabit tutuldu.

-Temmuz 2026: Politika faizi yüzde 37’de sabit bırakıldı.

-Eylül 2026: Politika faizi yüzde 37 seviyesinde tutuldu.

-Ekim 2026: Politika faizi yüzde 37’den yüzde 36’ya indirildi.