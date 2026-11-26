Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt içinde cevherden üretilen altınların alım işlemlerini durdurdu. CNBC-e'de yer alan habere göre, karar bugün itibarıyla uygulanmaya başlandı.

Bankacıların verdiği bilgiye göre uygulamanın ne kadar süreceği ve hangi gerekçeyle hayata geçirildiği henüz açıklanmadı. Merkez Bankası da konuya ilişkin herhangi bir yorum yapmadı.

Alınan karar, TCMB'nin tüm altın alımlarını durdurduğu anlamına gelmiyor. Uygulama yalnızca yurt içindeki madenlerden çıkarılan altınların alımını kapsıyor.

Mevcut kurallara göre Türkiye'de üretilen altını öncelikli olarak satın alma hakkı Merkez Bankası'na ait. Banka, bu yolla aldığı altınları rezervlerine ekliyor. Ancak alımlara ara verilmesiyle birlikte madenlerde üretilen altınların doğrudan piyasaya satılmasının önü açılıyor.

YERLİ ALTININ PİYASAYA SUNULMASI ARZI ARTIRABİLİR

Merkez Bankası'nın yerli üretim altını doğrudan rezervlerine katmak yerine piyasaya yönlendirmesi, iç piyasadaki altın arzını etkileyebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Yurt içindeki madenlerden çıkarılan altının doğrudan piyasaya sunulması, fiziki altın arzını artırabilir. Bu durumun altın fiyatlarında sınırlı bir gerilemeye zemin hazırlayabileceği öngörülüyor.

YURT İÇİ VE KÜRESEL FİYATLAR ARASINDAKİ FARK GÜNDEMDE

Geçmiş dönemlerde benzer uygulamaların hayata geçirilmesindeki temel gerekçelerden biri, yurt içi altın fiyatları ile küresel piyasa fiyatları arasındaki farkın daraltılması olmuştu.

Son kararın, altın ithalatına yönelik kısıtlamalar nedeniyle zorlanan sektöre katkı sağlaması ve Türkiye ile dünya piyasaları arasındaki fiyat farkını azaltması bekleniyor. Böylece iç piyasada altın fiyatlarının daha dengeli seyretmesine yönelik bir etki oluşabileceği değerlendiriliyor.

TCMB DAHA ÖNCE DE ALIMLARI DURDURMUŞTU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekim 2025'te de yurt içinde cevherden üretilen altınların alım işlemlerine ara vermişti.

Bankanın yayımladığı 2026 Yılı Para Politikası metninde, söz konusu alımlara ara verilmesi kararının mevcut piyasa koşulları göz önünde bulundurularak hayata geçirildiği belirtilmişti.