Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın dördüncü Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Raporun sunumunu gerçekleştiren TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin yukarı yönlü revize edildiğini duyurdu.

Daha önce yüzde 28 olarak açıklanan 2026 yıl sonu enflasyon tahmini, yapılan güncellemeyle yüzde 29,5'e çıkarıldı. Böylece Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon beklentisinde 1,5 puanlık artışa gidilmiş oldu.

ÖNCEKİ RAPORDA DA TAHMİN YÜKSELTİLMİŞTİ

Merkez Bankası, ağustos ayında gerçekleştirdiği üçüncü Enflasyon Raporu toplantısında da yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü güncellemişti.

Enerji maliyetlerindeki artışı gerekçe gösteren banka, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseltmişti.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, aynı toplantıda enflasyonun 2027 sonunda yüzde 15'e, 2028 sonunda ise yüzde 9'a gerilemesini beklediklerini açıklamıştı. Karahan ayrıca orta vadede enflasyonun yüzde 5 hedefi doğrultusunda istikrar kazanmasının öngörüldüğünü belirtmişti.

Son raporla birlikte üç yılın enflasyon tahmininde de yukarı yönlü değişikliğe gidilmiş oldu.

Karahan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Son dönemdeki veriler, enflasyonun ana eğilimindeki iyileşmenin belirginleştiğine işaret ediyor. Hizmet enflasyonunda, geçmişte yüksek atalet sergileyen kalemlerdeki yavaşlamayı önemli buluyoruz.

Jeopolitik gelişmelerin yol açtığı arz yönlü şoklar, manşet enflasyondaki düşüşü sınırlıyor. Bu durumun devam etmesi, enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü riskleri canlı tutuyor ve ihtiyatlı bir duruş gerektiriyor.

Jeopolitik gelişmelerin yol açtığı arz yönlü şoklar, manşet enflasyondaki düşüşü sınırlıyor.

YÜKSEK ENERJİ FİYATLARI ENFLASYONU ETKİLİYOR

Savaşın küresel büyüme görünümü üzerindeki etkisi, savaş bölgesi dışında görece sınırlı düzeyde oldu.. Yüksek seyreden enerji fiyatları, küresel enflasyon ve enflasyon beklentileri üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Gelişmiş ülkelerin uzun vadeli tahvil faizleri dalgalı ve yüksek düzeyini korumaya devam ediyor.

BÜYÜMEDE YAVAŞMALA GÖRÜLDÜ

Yılın ikinci çeyreğinde büyüme iç talep öncülüğünde yavaşlama kaydetti. Üçüncü çeyrekte hizmet üretimi artarken sanayi üretimi gerileme gösterdi. İşgücü piyasası manşet işsizlik oranının ima ettiğine kıyasla daha az sıkı.

Göstergeler iç talepteki zayıf seyri teyit ediyor. Talep göstergelerine ilişkin veriler bir bütün olarak, talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğunu gösteriyor.

Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle enerji ithalatı yukarı yönlü seyretmeye devam ediyor. Altın ve enerji dışı ithalat ise yataya yakın seyrediyor.

Jeopolitik gelişmelere rağmen cari açık millî gelire oran olarak yatay seyrediyor.

2026 yılında enflasyonun seyrinde enerji fiyatları dikkat çekti. Dezenflasyon süreci arz yönlü baskılarla yavaşladı. Arz şoklarının enflasyon görünümüne etkileri yakından takip ediliyor.

Gıda enflasyonu arz koşullarındaki iyileşmeyle gerilese de oynak seyrediyor. Hizmet enflasyonundaki yavaşlama yıl boyunca devam ederken, temel mal enflasyonu düşük seyrini koruyor. Talep koşullarındaki zayıflama da bu görünümü destekliyor.

Kira enflasyonundaki yavaşlama eğilimi belirgin bir şekilde yavaşlama gösterdi..."