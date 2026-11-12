Merkez Bankası’nın enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etmesiyle milyonlarca kişinin gözü ocak ayındaki maaş artışlarına çevrildi. SSK, Bağ-Kur ve memur zamlarının yanı sıra asgari ücretteki olası artış hesaplanırken, refah payı ve seyyanen artış formülleriyle en düşük emekli aylığı için de rakamlar netleşmeye başladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28'den yüzde 29,5'e yükseltmesiyle milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü ocak ayında yapılacak maaş zamlarına çevrildi.

Yılın ikinci yarısına ilişkin dört aylık enflasyon verisinin netleşmesiyle zam hesaplarında önemli bir aşama geride kaldı. Kasım ve aralık aylarına ilişkin veriler beklenirken, Merkez Bankası'nın yeni tahmini doğrultusunda olası zam oranları ve maaş senaryoları da şekillenmeye başladı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE YÜZDE 9,97 ZAM BEKLENTİSİ

Merkez Bankası'nın yüzde 29,5'lik yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi halinde, yılın ikinci yarısındaki altı aylık kümülatif enflasyonun yüzde 9,97 olması bekleniyor.

Bu senaryoya göre:

-SSK ve Bağ-Kur emeklileri: Altı aylık enflasyon oranına göre yaklaşık yüzde 10 (yüzde 9,97) zam alabilecek.

-En düşük emekli aylığı: Mevcut 23 bin 552 TL seviyesinden yaklaşık 25 bin 900 TL'ye yükselebilecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANI NE OLACAK?

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışında enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşme zammı da belirleyici olacak.

Mevcut hesaplamalara göre yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin maaşlarında yaklaşık yüzde 7,91 oranında artış gündemde.

Bu tahminin gerçekleşmesi halinde:

-En düşük memur maaşı: Aile yardımı ödeneği dahil 70 bin 224 TL'den 75 bin 778,71 TL'ye yükselebilecek.

-En düşük memur emeklisi aylığı: 31 bin 527 TL'den 34 bin 20,78 TL'ye çıkabilecek.

Söz konusu rakamlar, yıl sonu enflasyon tahminine dayalı hesaplamalardan oluşuyor. Kesin zam oranları kalan enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.

ASGARİ ÜCRETTE GÖZLER TESPİT KOMİSYONU'NDA

Enflasyon beklentileri asgari ücret artışına ilişkin hesaplamaları da etkiliyor. Ancak asgari ücrette doğrudan enflasyona bağlı otomatik bir zam formülü bulunmuyor.

2027 yılında geçerli olacak asgari ücret, 5 işçi, 5 işveren ve 5 hükümet temsilcisinden oluşan toplam 15 üyeli Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı görüşmeler sonucunda belirlenecek.

Geçen yıl yapılan yüzde 30'luk artışın ardından, bu yıl da benzer oranda zam yapılabileceği yönünde beklentiler bulunuyor. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması halinde mevcut 28 bin 75,50 TL'lik net ücretin 36 bin 498,15 TL'ye yükselmesi söz konusu olacak.

EMEKLİYE REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

Enflasyon oranına bağlı maaş artışlarının emeklilerin alım gücünü korumakta yetersiz kalabileceği değerlendirmeleri, ek zam ve refah payı seçeneklerini yeniden gündeme taşıdı.

Ankara kulislerine yansıyan iddialara göre, emekli maaşlarına enflasyon artışının yanı sıra yüzde 10 ila 15 arasında refah payı eklenmesi seçeneği üzerinde duruluyor.

Bu kapsamda taban aylıklara yönelik yeni düzenlemeler de değerlendiriliyor. En düşük emekli aylığının 30 bin ila 35 bin TL bandına çıkarılması ve enflasyon zammına ek olarak seyyanen destek verilmesi seçenekler arasında gösteriliyor. Ancak bu başlıklarda henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

5 BİN TL SEYYANEN ZAM SENARYOSU

Emekli maaşlarına ilişkin gündeme gelen formüllerden biri de seyyanen artış. Örnek hesaplamaya göre, 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığına yüzde 10 zam yapılması halinde tutar 25 bin 907,20 TL'ye yükselecek.

Bu rakama 5 bin TL seyyanen artış eklenmesi durumunda en düşük emekli aylığı 30 bin 907,20 TL seviyesine ulaşabilecek.

Söz konusu hesaplama, olası bir ek ödeme senaryosunu ortaya koyuyor. Seyyanen zam yapılıp yapılmayacağı ve tutarı konusunda henüz resmî bir açıklama bulunmuyor.

EK ZAMDA PRİM GÜNÜ VE ÖDENEN PRİM TUTARI ETKİLİ OLACAK MI?

Gündemdeki bir diğer formül ise emeklilere yapılacak olası ek ödemelerin prim gün sayısı ve ödenen prim miktarına göre farklılaştırılması.

Bu modele göre, çalışma hayatı boyunca daha uzun süre ve daha yüksek tutardan prim ödeyen emeklilere daha fazla ek ödeme yapılması değerlendiriliyor.

Örneğin 3 bin 600 gün üzerinden asgari ücret düzeyinde prim ödeyerek emekli olan bir kişiyle, 7 bin gün boyunca daha yüksek kazanç üzerinden prim ödeyen kişinin alacağı ek desteğin farklı olması gündeme gelebilir.

Böylece uzun süre çalışan ve daha yüksek prim ödeyen emeklilerin maaşlarının desteklenmesi, emekli aylıkları arasındaki dengenin iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Öte yandan olası düzenlemede ek artışların kök aylıklara uygulanması, yeni taban aylığın altında kalan maaşlar için ise Hazine desteğinin sürdürülmesi seçenekleri değerlendiriliyor.

Ocak ayında uygulanacak kesin zam oranları, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek.