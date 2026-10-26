Dünyaca ünlü yatırım bankası Goldman Sachs’ın hesaplamalarına göre merkez bankaları ağustosta 79 ton altın aldı. 2022 öncesindeki aylık ortalamanın dört katını aşan alımların yanı sıra, New York Fed ve İngiltere Merkez Bankası’ndaki altın varlıklarındaki değişim de dikkat çekti.

Goldman Sachs'ın ticaret ve akış verilerine dayanan tahminlerine göre merkez bankaları ağustosta 79 ton altın satın aldı. Temmuz için 44 ton olarak tahmin edilen alımlar, ağustosta 2022 öncesindeki 17 tonluk aylık ortalamanın dört katını aştı.

CNBC-e'nin aktardığı hesaplamalara göre, üç aylık mevsimsellikten arındırılmış verilerde merkez bankalarının altın alımları aylık yaklaşık 85 ton düzeyinde seyretti. Güçlü merkez bankası talebi, son dönemde fiyatlarda yaşanan düşüşe rağmen altın piyasasını destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

ÇİN İÇİN 25 TONLUK ALIM HESABI

Goldman Sachs'ın hesaplamalarında Çin, yaklaşık 25 tonluk alımla en büyük tanımlanabilir alıcı olarak öne çıktı. Bu miktarın, Çin Merkez Bankasının açıkladığı yaklaşık 20 tonluk alımın üzerinde olduğu belirtildi.

Banka, tahminlerinde resmi açıklamaların yanı sıra ticaret ve akış verilerini de kullanıyor. Bu nedenle hesaplamaları, Dünya Altın Konseyinin merkez bankaları tarafından resmi olarak bildirilen net altın alımlarına ilişkin verilerinden daha yüksek seviyelerde bulunuyor.

HOLLANDA 86 TON ALTINI LONDRA'YA TAŞIDI

Goldman Sachs'ın verilerine göre New York Fed'de tutulan altın varlıkları 40 ton azalırken, İngiltere Merkez Bankasındaki varlıklar 46 ton arttı.

Hollanda Merkez Bankasının da altı aylık dönemde New York ve Ottawa'dan toplam 86 ton altını Londra'ya taşıdığı açıklandı. Bu transferler yeni altın talebi yaratmıyor; mevcut rezervlerin depolandığı yerin değiştirilmesi anlamına geliyor.