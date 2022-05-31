Meral Akşener, Tayyip Erdoğan’ı geçti…

Bilirsiniz… Köşemizde her ay sonu yer verdiğimiz anket sonuçları üzerinde pek yorum yapmam. Etliye sütlüye karışmamaktan değil!.. Tarafsızlığına ve güvenirliğine inandığım anket sonuçlarını okurlarımıza objektif olarak sunup, doğru gazetecilik görevimi yerine getirebilmek için kenarda kalırım.

Mayısı da hır gür içinde dolu dolu geçirdik!.. Yüksek hararet ortamında kamuoyunun nabzı nasıl attı?..

AREA Araştırma, 12 ilde, 18 yaş ve üzeri 2 bin 282 kişi ile yüz yüze anket yöntemiyle oldukça önemli sonuçlara ulaştı. Şööyle bir bakalım; ahali hangi olaylara nasıl tepki vermiş;

–İstanbul Atatürk Havalimanı’nın ‘Millet Bahçesi’ne dönüştürülmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? (%)

Olumlu: 31,8 Olumsuz: 53,5 Fikrim Yok: 14,7

–CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun ceza alarak,kendisine siyasi yasak getirilmesini nasıl karşıladınız?

Olumlu: 28,1 Olumsuz: 43,6 Fikrim yok: 28,3

–Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul dışında başka şehirlerde miting düzenlemesini doğru buluyor musunuz?

Evet: 40,9 Hayır: 44,0 Fikrim Yok: 15,1

★★★

–Cumhurbaşkanı R.Tayyip Erdoğan’ın Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliklerine terör örgütlerine verdiği destek gerekçesiyle karşı çıkmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Olumlu: 51,9 Olumsuz: 32,3 Fikrim Yok: 16,7

–İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında Suriyeli mülteciler konusunda yaşanan tartışmada sizce kim haklı?

Süleyman Soylu: 23,2 Ümit Özdağ: 46,0 Fikrim Yok: 30,8

– Suriyeli sığınmacıların durumuyla ilgili kanaatiniz nedir?

Ülkelerine derhal geri gönderilmelidir: 63,8

Suriye yönetimiyle anlaşarak kademeli olarak ülkelerine geri gönderilmelidir: 28,9

Kalmak isteyenlere oturma ve vatandaşlık hakkı verilmelidir: 4,8

Fikrim Yok: 2,5

–Osman Kavala’nın “cebir ve şiddet kullanarak hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını nasıl“ karşıladınız?

Olumlu: 27,7 Olumsuz: 38,9 Fikrim Yok: 33,5

★★★

AREA’nın mayıs ayı “Türkiye Siyasi Durum “ araştırmasında “Sizce, Türkiye’nin en önemli sorunu nedir” sorusuna verilen cevap sıralamasında çok önemli bir değişiklik göze çarpıyor. “Ekonomi / hayat pahalılığı/ yoksulluk” tan sonra “Göçmenler ve mülteciler sorunu” ikinci sıraya yerleşmiş. Sonuçlar şöyle;

Ekonomi / hayat pahalılığı/ yoksulluk: 68,1

Göçmenler ve mülteciler sorunu: 9,1

İşsizlik: 8,4

Adalet, hukuk sisteminin eksiklikleri: 3,5

★★★

Ucube rejime verilen desteğin dip noktasına gelmesine az kalmış. Sorulara verilen cevaplara bakalım;

–Türkiye’nin yönetim sistemi ile ilgili bir referandum yapılsa oy verme tercihiniz ne olurdu? (Toplam Seçmen Üzerinden)

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi: 28,1 Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem: 61,6

Kararsız/Sandığa gitmem: 10,3

–Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni başarılı buluyor musunuz?

Başarılı: 26,2 Başarısız: 67,0 Fikrim Yok: 6,7

-Hükümetin ekonomi politikasını başarılı buluyor musunuz?

Başarılı: 12,6 Başarısız: 83,6 Fikrim Yok: 3,8

★★★

Gündeme dair tepkiler böyleyken, siyasi partilerin oy oranlarını ve liderlerin karnesini doğal olarak merak ediyorsunuzdur. İYİ Parti lideri Meral Akşener, beğenilirlik sırasında mayıs ayında birinci sıraya yerleşmiş. Şöyle;

-Aşağıda belirtilen siyasi liderlerle ilgili genel kanaatiniz nedir? (’Olumlu’ kanaate göre sıralanmış.)

Meral Akşener: 39,4 Kemal Kılıçdaroğlu; 37,6 Tayyip Erdoğan: 37,1

-Siyasi partilerin oy oranına da bakalım (Geçerli oylar üzerinden);

AKP: 29,3 CHP: 28,0 İYİ Parti: 16,3 HDP: 11,1 MHP: 8,0 DEVA: 3,4

Hal böyle olunca ittifakların oy oranları da şöyle şekilleniyor;

Cumhur İttifakı (AKP+MHP): 37,3 Millet İttifakı (CHP+İYİ Parti): 44,3

Genç nüfusun sandık tepkisi en çok merak edilen, en çok tartışılan konulardan biri. AREA Araştırma’nın 18-34 yaş grubu (Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?) sonuçlarına göz atalım (Geçerli oylar üzerinden);

AKP: 25,4 CHP: 30,1 İYİ Parti: 13,9 HDP: 12,1 MHP: 9,4 DEVA: 4,2

★★★

Kamuoyunda kanaatlerin oluşmasında en etkin araçların başında tartışmasız medya kuruluşları geliyor. Saray iktidarı, kamunun parasını kamyonlarla yandaşlara aktarmasına rağmen durum ne?.. AREA Araştırma “Bayiden hangi gazete veya gazeteleri satın alıyorsunuz?” diye sormuş. Saray iktidarının tüm baskılarına rağmen yayın grubumuzun amiral gemisi SÖZCÜ gazetesi birinci sırada. O sonuçlara da bir bakalım;

(Bayiden basılı gazete satın aldığını belirtenlere sorulmuş)

SÖZCÜ: 22,5 Sabah: 17,2 Posta: 14,0 Hürriyet: 13,4

-İnternetten hangi gazetelerin sitelerini takip ediyorsunuz? (İnternetten gazetelerin sitelerini takip ettiğini belirtenlere sorulmuş)

SÖZCÜ: 22,9 Hürriyet: 22,0 Sabah: 9,9 Milliyet: 7,5

★★★

Son durum işte böyle dostlar… Demek ki ne yaparsanız yapın, güneş balçıkla sıvanmıyor!.

★★★

Ulu Tanrı, tüm şehitlerimizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.