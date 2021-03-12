Meral Akşener nereye koşuyor?..

“İP”in başındakiydi!..

Çok ağır hakaretlere, iftiralara maruz kaldı…

Sokak kavgasında bile ağza alınamayacak laflarla saldırıldı…

Evi basıldı…

Çizgisini ve duruşunu değiştirmeyince, baktılar ki, pabuç pahalı, alışık oldukları gibi dönüş yaptılar;

“Yuva”ya çağırdılar… “Yerli” ve “Milli” ilan ettiler…

Yemedi!..

Baktılar ki; taviz vermiyor, bükülmüyor, gel gele kulak asmıyor, durduğu çizgiden yukarılara doğru fırlıyor, yine aynı numaralarına döndüler…

Yaylım ateşine tutuldu… Balgat’tan, saraydan en ağır silahlarla saldırıyorlar…

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Kimden bahsettiğimi anladınız…

İYİ Parti lideri Meral Akşener, il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev vatandaşın ayağına kadar giderek, dertlerini sıkıntılarını dinleyerek, Meclis’teki kürsüsünü milletin ta kendisine bırakarak, saray iktidarı ve küçük ortaklarının ayarlarını allak bullak etti.

Bunu sadece ben mi diyorum?.. Hayır!.. Saray yanaşmalarının anketlerinde bile gizlenemiyor. İYİ Parti’nin oyu yüzde 15’lere geldi dayandı. Meral Akşener’in güvenilir lider olma sıralaması hep en üst sıralarda. Bu ne demek? Hakaretler, iftiralar tutmuyor demek!..

Meral Akşener’in son haftalardaki grup konuşmalarına bakın… Çok ses getiriyor… Kurulduğu günden beri yandaş medya tarafından ağır bir ambargo konulan İYİ Parti’nin haberlerinden kaçamıyorlar. İster istemez yer vermek zorunda kalıyorlar. Kiralık kalemler, İYİ Parti ve Meral Akşener’e saldırmak için birbirleriyle yarışıyorlar!..

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Bir süredir gündemi Meral Akşener belirliyor… Balgat dükalığı çıldırıyor, krizlere girdi… Saray iyice vitesten attı…

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 8 Mart Dünya Kadınlar günü sebebiyle attığı ve ortalığı epeyce karıştıran tweetin ardından siyasi gündem yine Meral Akşener’e kilitli kaldı. Dün gazetelere baktım, Meral Akşener’in önceki gün grupta yaptığı konuşma çok etkili olmuş…

Merak ediyorsunuzdur; Akşener’in konuşmalarını kim veya kimler hazırlıyor diye. İYİ Parti liderinin haftalık Meclis grup toplantısı konuşmaları çok itinalı bir süreçten geçiyor. Konularına göre başkanlıklar ve bazı birimler raporlar hazırlıyorlar. Bunlar, Meral Akşener’in önüne konuluyor. Enine boyuna tartışılıyor. Ve son aşamada Meral Akşener, hepsini toparlıyor ve konuşmasının editörlüğünü yalnız başına kendisi yapıyor. Yani; Prompter’a hükmediyor. Prompter ne derse onu konuşmuyor!..

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Şimdii… Meral Akşener etrafında kilitlenen siyaset gündemi ile ilgili analizlerimi arz edeyim;

-Millet ittifakı siyasi konularda ayrışıyor ve İYİ Parti kendi çizgisini netleştiriyor;

Kadın hakları, özgürlükler, ekonomi, tarım, Doğu Türkistan, dış politika, güvenlik, adalet, terör örgütü PKK, FETÖ, HDP konularında kendi tezlerini sunuyor.

-Cumhur İttifakı neredeyse tek parti oluyor ve MHP anlamsızlaşıyor, AKP’nin içinde eriyor. AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanı seçtirmek ve içte dışta saray iktidarı politikalarını savunmanın dışında hiçbir iddiaları kalmadı.

Hemencecik soracaksınız; “Millet İttifakı çatlıyor mu… Dağılıyor mu…” diye…

Bilgi değil ama gözlemimi aktarayım;

Meral Akşener sabrediyor… Masayı dağıtan İYİ parti olmaz… Cezaevinde tutuklu olarak yatan Selahattin Demirtaş’ın, Ekrem İmamoğlu’nun attığı tweetin ardından tekrar yaptığı “Demokrasi İttifakı” çağrısına bile dişlerini sıktılar. CHP ve DEVA’nın buna teşne olduğunu söylüyorlar, “Seçmenin bunu iyi görüp anlaması gerektiğini” söylüyorlar… Beklemedeler!..

Bir dipnot vereyim (yine sadece gözlemime dayalı olarak);

CHP ve DEVA Partisi, “Kürt meselesi” konusunda aynı çizgiye düştükleri ilan etmelerinden sonra, Meral Akşener şalteri indirmiş durumda…

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Hemencecik yine soracaksınız; “O zaman, Meral Akşener, Cumhur İttifakı’na doğru yol mu alıyor?“ diye…

Görüp izleyebildiğim kadarıyla, İYİ Parti ve Meral Akşener, “tek başına” diyebileceğimiz bir siyaset çizgisine yelken açıyor…

Nedir hedefleri?..

Cumhur İttifakı’nın attan düştüğünü ve bir daha o ata binemeyeceğini, eski güçlerini kaybettiklerini çok iyi hesap ediyorlar. İstanbul acı bir ders oldu saray ittifakına!.. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi kurmak için anahtar parti konumunda olduklarını iyi biliyorlar. İYİ Parti koridorları, “Tayyip Erdoğan, Meral Akşener’in önerdiği ‘memleket masası’na er yada geç oturacak” iddiasında..

O kedi bu masaya gelir mi!..

Bekleyip göreceğiz…

Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı’na tekrar aday olur mu?..

Onu net görebilmemiz için azıcık daha zamana ihtiyaç var…

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Şahsımda yalaka, yağcı gazetecilerden biri mi oldu?.. Öyle de demeseniz iyi olurdu!.. Sizlere, hiçbir yerde bulamayacağınız iyi kulis haberleri verdiğimi düşünüyorum. Sürçülisan ettiysek affola… Hepsi o kadar!..

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Ulu Tanrı, tüm şehitlerimizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.