2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda, kamu personelinin ücret sisteminin sadeleştirilmesine yönelik düzenleme yapılması öngörüldü. Hazırlanması planlanan yeni modelde, unvanların iş güçlüğü, yetki ve sorumluluk düzeyleri dikkate alınacak. Düzenlemenin uygulama takviminin ise teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor. Program, Resmî Gazete'de yayımlandı.

Kamu çalışanlarının maaş sisteminin yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlıklar, 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer aldı. Program kapsamında, farklı statülerde görev yapan kamu personelinin ücretlerinin analiz edilmesi ve görevlerin iş güçlüğü, yetki ve sorumluluk düzeylerini esas alan daha sade bir ücret sisteminin oluşturulması planlanıyor.

27 Ekim 2026 tarihli mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan programın “Kamuda İnsan Kaynakları” bölümünde yer alan tedbirlerle, farklı istihdam statüleri ve unvanlar arasındaki ücret dengesizliklerinin giderilmesi hedefleniyor.

KAMU PERSONELİNİN ÜCRETLERİ YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Programda yeni ücret sistemine yönelik çalışma şu ifadelerle tanımlandı:

“Farklı statülerde istihdam edilen tüm kamu personelinin ücret sistemleri analiz edilerek, unvanların iş güçlüğü, yetki ve sorumluluk düzeylerini esas alan yeni ve sadeleştirilmiş bir kamu personeli ücret sistemi oluşturulmasına ilişkin çalışmalar yapılacaktır.”

ÇALIŞMALARDA ÜÇ KURUM DA YER ALACAK

Ücret sisteminin yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmaların koordinasyonu ve sorumluluğu Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine verildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı da hazırlık ve analiz sürecinde görev alacak kurumlar arasında yer aldı.

UYGULAMA TAKVİMİ TEKNİK ÇALIŞMALARIN ARDINDAN NETLEŞECEK

Çalışmaların ilk aşamasında farklı istihdam statülerindeki kamu personelinin ücret yapılarının analiz edilmesi planlanıyor. Sonraki aşamada ise unvanların iş güçlüğü, yetki ve sorumluluk düzeyleri dikkate alınarak yeni bir ücret sisteminin oluşturulması hedefleniyor.

Yeni modelin uygulama takviminin, teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından belirlenmesi bekleniyor. Programda ücret düzenlemesinin hangi tarihte yürürlüğe gireceğine ilişkin kesin bir takvim yer almıyor.