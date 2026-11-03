TÜİK'in ekim verisiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin dört aylık birikimli zam oranı yüzde 8,28 oldu. Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 3,12'ye ulaşırken ocak ayındaki nihai artış, kasım ve aralık verileriyle belirlenecek. İşte ocak zammına dair son tablo...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Verilerin duyurulmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam için dört aylık enflasyon farkı da hesaplandı. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışında etkili olacak enflasyon farkına ilişkin tablo da şekillendi.

Temmuz, ağustos, eylül ve ekim ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla gözler kasım ve aralık aylarında açıklanacak rakamlara çevrildi. Ocak 2027'de uygulanacak kesin zam oranı ise yılın son altı aylık enflasyon verisinin tamamlanmasının ardından netleşecek.

EKİM AYI ENFLASYONU YÜZDE 2,58 OLDU

TÜİK verilerine göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE), ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,58 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 29,77, on iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 31,23 olarak gerçekleşti.

Emekli ve memur maaşlarının ocak ayındaki artışında dikkate alınan 2026 yılının ikinci yarısındaki aylık enflasyon oranları şöyle:

-Temmuz 2026: Yüzde 1,78

-Ağustos 2026: Yüzde 1,84

-Eylül 2026: Yüzde 1,84

-Ekim 2026: Yüzde 2,58

EMEKLİLERİN 4 AYLIK ZAM HAKKI HESAPLANDI

Temmuz, ağustos, eylül ve ekim ayı enflasyon verilerinin ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin dört aylık kümülatif enflasyon artışı yaklaşık yüzde 8,28 olarak ifade ediliyor.

Memur ve memur emeklilerinin zam hesabında ise toplu sözleşme hükümleri uygulanıyor. Dört aylık enflasyon verileri doğrultusunda, toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkı hesaplanıyor. Paylaşılan verilere göre bu fark yüzde 3,12 seviyesinde bulunuyor.

Ocak 2027'de uygulanacak nihai zam oranlarının belirlenmesi için kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.

OCAK 2027 EMEKLİ ZAMMI İÇİN İKİ FARKLI SENARYO

Yıl sonu enflasyonuna ilişkin tahminler, ocak ayında yapılacak maaş artışına yönelik farklı senaryoları gündeme getiriyor.

-Yüzde 28 yıl sonu enflasyon senaryosu: Bu tahmine göre 2026 yılının ikinci yarısındaki altı aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 8,70 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

-Yüzde 29,43 yıl sonu enflasyon senaryosu: Piyasa beklentisinin gerçekleşmesi halinde altı aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 9,97 seviyesine ulaşabileceği hesaplanıyor.

Bu oranlar tahminlere dayalı senaryolardır. Kesin zam oranı, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 25 BİN LİRAYI AŞACAK MI?

En düşük emekli aylığındaki artış, yalnızca enflasyon oranına bağlı olarak otomatik şekilde gerçekleşmiyor. Taban aylığın artırılması için yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

Paylaşılan hesaplamalara göre, yüzde 28'lik yıl sonu enflasyon senaryosunda en düşük emekli aylığının 25 bin 601 TL'ye, yüzde 29,43'lük piyasa senaryosunda ise 25 bin 900 TL'nin üzerine çıkabileceği öngörülüyor. Ancak bu tutarlar kesinleşmiş maaşlar değil, tahmini hesaplamalar olarak değerlendirilmeli.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NASIL HESAPLANACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayı zammı, 2026 yılının ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen kümülatif enflasyon oranına göre belirlenecek.

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışında ise toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı dikkate alınacak. 2027 yılının ilk altı ayı için belirlenen yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına, oluşması halinde enflasyon farkı eklenecek.

Kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emekli ve memurun ocak ayında alacağı zam oranı kesinleşecek.