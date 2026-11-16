MMilyonlarca memur ve emeklinin gözünü çevirdiği ocak ayı maaş zammına ilişkin kulislerde konuşulan formüller değişmeye başladı. Daha önce gündeme gelen seyyanen zam seçeneğinin şimdilik rafa kaldırıldığı iddia edilirken, bütçe dengeleri doğrultusunda farklı bir model üzerinde durulduğu öne sürüldü. Emeklilere 10-15 bin TL ek ödeme seçeneği bütçe gerekçesiyle geri plana düşerken, maaş zamlarına yüzde 5 ila 15 arasında refah payı eklenmesi öne çıkan formül oldu.

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan milyonlarca memur ve emekli, 2027 yılının ocak ayında yapılacak maaş artışlarına odaklandı. Kira, gıda, ulaşım ve enerji giderlerindeki yükseliş sabit gelirli vatandaşların alım gücünü düşürürken, yeni yılda açıklanacak zam oranlarının beklentileri karşılayıp karşılamayacağı merak ediliyor.

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, bugünkü köşe yazısında ocak ayı maaş artışlarına ilişkin hesaplamaları ve Ankara kulislerinde konuşulan yeni formülleri değerlendirdi.

DÖRT AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE 6,28'E ULAŞTI

Ocak ayında yapılacak maaş zamlarının kesinleşmesi için kasım ve aralık ayı enflasyon verileri bekleniyor. TÜİK'in temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarına ilişkin açıkladığı verilere göre dört aylık toplam enflasyon yüzde 8,28 olarak gerçekleşti.

Memur ve memur emeklileri için 2026 yılının ikinci yarısında belirlenen yüzde 7'lik toplu sözleşme zammının aşılmasıyla enflasyon farkı oluştu. Ekim ayı itibarıyla memur ve memur emeklilerinin hak ettiği enflasyon farkı yüzde 6,28 seviyesine ulaştı.

OCAK ZAMMI İÇİN YÜZDE 10 HESABI

Yıl sonu enflasyonuna ilişkin tahminler, ocak ayında yapılacak maaş artışlarının boyutuna yönelik beklentileri de şekillendiriyor. Ekonomi yönetiminin yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 29,5 olarak belirlenirken, piyasa beklentisi yüzde 29,63 seviyesinde bulunuyor.

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 30 civarında gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 9,5 ila yüzde 10,5 arasında zam yapılabileceği hesaplanıyor.

Memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkı doğrultusunda yüzde 7,5 ila yüzde 8,5 arasında artış öngörülüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in enflasyonun altında maaş artışı yapılmayacağı yönündeki açıklamasının hayata geçirilmesi durumunda, memur kesiminin zam oranına ilave 2 puan eklenebileceği belirtiliyor.

SEYYANEN ZAM BEKLENTİSİ NEDEN DEĞİŞTİ?

Maaş artışlarına ilişkin en çok merak edilen konulardan biri de seyyanen zam beklentisi oldu. Ankara kulislerinde başlangıçta tüm emeklilere 10 bin ila 15 bin TL arasında ilave ödeme yapılması seçeneğinin değerlendirildiği öne sürüldü.

Ancak SGK bütçesine ilişkin hesaplamaların ardından bu formülün mevcut kaynaklarla sürdürülebilir olmadığı değerlendirmesinin yapıldığı ve seyyanen zam seçeneğinin geri plana alındığı aktarıldı.

MEMUR VE EMEKLİYE YÜZDE 5-15 ARASINDA REFAH PAYI GÜNDEMDE

Seyyanen zam seçeneğinin geri plana düşmesiyle birlikte Ankara kulislerinde refah payı formülü öne çıktı. İsa Karakaş'ın aktardığı kulis bilgilerine göre, ocak ayında yapılacak maaş artışlarına yüzde 5 ila yüzde 15 arasında ilave refah payı eklenmesi en güçlü seçenekler arasında yer alıyor.

Özellikle memur emeklilerinin üç yıldır seyyanen zam alamaması nedeniyle ilave iyileştirme beklentisinin arttığına dikkat çekiliyor. Siyasi parti teşkilatları ve milletvekillerinin de vatandaşlardan gelen geçim sıkıntısı şikâyetlerini hükümete ilettiği ifade ediliyor.

Bununla birlikte refah payının yüzde 15 seviyesinde uygulanması durumunda bile emeklilerin geçim sorunlarının tamamen ortadan kalkmasının zor olduğu değerlendiriliyor.

OCAK ZAMMI İÇİN GÖZLER HÜKÜMETİN KARARINDA

Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği ocak ayı maaş düzenlemesinde hangi formülün uygulanacağı henüz kesinleşmedi. Kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yasal zam oranları netleşecek.

Enflasyon farkının yanı sıra hükümetin refah payı veya seyyanen zam konusunda ilave bir düzenleme yapıp yapmayacağı da önümüzdeki dönemde belli olacak. Milyonlarca kişinin gözü, yeni yıl öncesinde hükümetten gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda.