TCMB, Finansal Kurumlar Birliği ve AA Finans'ın enflasyon anketlerine dayanan hesaplamalar, 2027 Ocak zammı için üç senaryo ortaya koydu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10,08–10,45, memur ve memur emeklileri için yüzde 8,02–8,39 arasında artış hesaplanıyor. Kesin oranlar, altı aylık enflasyon verilerinin tamamlanmasıyla belli olacak.

Emekli ve memurların 2027 Ocak maaş artışları için enflasyon beklentilerine dayanan üç ayrı hesaplama yapıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Finansal Kurumlar Birliği (FKB) ve AA Finans'ın anketlerinden hareketle SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10,08 ile yüzde 10,45, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 8,02 ile yüzde 8,39 arasında zam öngörülüyor.

Bu oranlar kesinleşmiş maaş artışlarını değil, anketlerdeki enflasyon tahminlerine dayanan senaryoları yansıtıyor. Üç hesaplama arasında en yüksek zam beklentisi FKB anketinden çıktı.

ÜÇ ANKETTE ZAM HESABI

TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,63, ekim ayı beklentisi ise yüzde 2,11 oldu. Bu tahminlerle yılın ikinci yarısındaki altı aylık enflasyon yüzde 10,08 olarak hesaplandı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı yüzde 10,08, memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı dahil artışı yüzde 8,02 olabilecek.

FKB anketinde ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,09, yıl sonu tahmini yüzde 30,06 olarak belirlendi. Bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10,45, memur ve memur emeklileri için yüzde 8,39 zam hesaplanıyor.

AA Finans'ın ekonomistler arasında yaptığı beklenti anketinde ise ekim enflasyonu yüzde 2,2, yıl sonu enflasyonu yüzde 29,64 olarak öngörüldü. Bu tahminlere dayanan hesaplamada SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10,09, memur ve memur emeklilerinin artışı yüzde 8,03 oluyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINDA 26 BİN LİRA SENARYOSU

Mevcut 23 bin 552 liralık en düşük emekli aylığına altı aylık enflasyon oranında artış yapılması halinde, üç senaryoya göre aylığın 25 bin 926 lira ile 26 bin 13 lira arasına çıkması bekleniyor. Bu tutarlar da en düşük aylığa söz konusu oranlarda artış yapılması koşuluna dayanıyor.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 76 BİN LİRAYI AŞABİLİR

Aile yardımı dahil 70 bin 224 lira olan en düşük memur maaşı için kaynakta yer alan üç hesaplama şöyle:

-Yüzde 8,02 zam senaryosunda 75 bin 856 lira.

-Yüzde 8,03 zam senaryosunda 75 bin 863 lira.

-Yüzde 8,39 zam senaryosunda 76 bin 116 lira.

Üç tahmin arasındaki en yüksek artışın gerçekleşmesi halinde en düşük memur maaşının 76 bin lirayı aşması öngörülüyor.

MEMUR EMEKLİSİ İÇİN HESAPLANAN TUTARLAR

Mevcut en düşük memur emeklisi aylığı 31 bin 527 lira 77 kuruş. Bu aylığın yüzde 8,02 artışla 34 bin 55 liraya, yüzde 8,03 artışla 34 bin 58 liraya, yüzde 8,39 artışla ise 34 bin 172 liraya ulaşması hesaplanıyor. Tahminlere göre aylıktaki artış yaklaşık 2 bin 527 lira ile 2 bin 644 lira arasında olacak.

Kesin zam oranları, 2026'nın ikinci yarısına ait altı aylık enflasyon verilerinin tamamlanmasıyla belirlenecek. Ekim, kasım ve aralık enflasyonlarının açıklanmasının ardından ocak artışları netleşecek; gerçekleşen enflasyon, mevcut hesaplamaları değiştirebilecek.