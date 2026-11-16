Kayseri'de 100 gramlık külçe altınlarla gün yapan bir grup kadın, o anları sosyal medyada paylaştı. Altınlar cam tepside toplandıktan sonra kadınlar müzik eşliğinde yer sofrasındaki ziyafete oturdu. Milyonlarca insan karnını zor doyururken sergilenen bu manzara tepkiye neden oldu.

Türkiye'de uzun yıllardır sürdürülen altın günü geleneği, bu kez alışılmışın oldukça dışında bir organizasyonla gündeme geldi. Geçim sıkıntısı, düşük ücretler ve artan hayat pahalılığı nedeniyle milyonlarca vatandaş temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanırken, Kayseri'de düzenlendiği öne sürülen bir altın günü sosyal medyada tartışma yarattı. Organizasyonda 100 gramlık külçe altınların el değiştirdiği iddia edildi.

Kayseri'de bir grup kadının şehirler arası katılımla gerçekleştirdiği altın günü buluşmasına ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Videonun açıklamasında yer alan iddiaya göre, katılımcılar buluşmada birbirlerine 100 gramlık külçe altın verdi. Görüntüler kısa sürede çok sayıda kullanıcının dikkatini çekti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kayıt dışı ekonomiyle mücadele çalışmalarını sürdürdüğü bir dönemde gündeme gelen organizasyon, ekonomik koşullar üzerinden de tartışılmaya başlandı. Asgari ücretlilerin ve emeklilerin geçim mücadelesi verdiği, birçok vatandaşın temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı bir ortamda, yüksek tutarlı altınlarla yapıldığı öne sürülen buluşma sosyal medyada farklı tepkilere neden oldu.

100 GRAMLIK KÜLÇE ALTINLAR EL DEĞİŞTİRDİ

Kayseri Anadolu Haber'in aktardığına göre, bir grup kadın tarafından düzenlenen altın günü organizasyonunda katılımcılar sırayla birbirlerine iddiaya göre 100 gramlık külçe altın verdi. Şehirler arası gerçekleştirildiği belirtilen buluşmanın görüntülerinde, kadınların lüks bir evde bir araya geldiği ve külçe altınları birbirlerine teslim ettiği görüldü. Bu külçe altınların güncel değeri ise yaklaşık 630 bin lira.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede yayılırken, organizasyonun alışılmış altın günü buluşmalarından farklı olması kullanıcıların ilgisini çekti. Geleneksel altın günlerinde genellikle daha küçük miktarlarda altın veya para birikimi yapılırken, söz konusu organizasyonda 100 gramlık külçelerin kullanıldığı iddiası dikkat çekti.

ALTIN GÜNÜ GELENEĞİ FARKLI BİR BOYUTA TAŞINDI

Türkiye'de özellikle kadınlar arasında uzun yıllardır sürdürülen altın günü geleneği, ortak tasarruf ve dayanışma yöntemi olarak biliniyor. Belirli aralıklarla bir araya gelen katılımcılar, sırayla birbirlerine altın veya para vererek birikim yapıyor.

Ancak ekonomik koşulların ve altının yatırım aracı olarak öneminin değişmesiyle birlikte bu buluşmaların biçimi de farklılaşabiliyor. Kayseri'de 100 gramlık külçe altınlarla gerçekleştirildiği öne sürülen organizasyon, altın günü geleneğinin ulaştığı farklı boyutla sosyal medyada tartışma konusu oldu.