Milli voleybolcu Melissa Vargas, ikonik smaç pozunun izinsiz şekilde marka olarak tescil ettirilmesi üzerine dava açtı. Vargas, kendisiyle özdeşleşen görselin başkası adına yapılan tescilinin iptalini istedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe'nin Küba asıllı yıldızı Melissa Vargas, bu kez ilginç bir davayla gündeme geldi.

Etkili smaçlarıyla rakiplerine zor anlar yaşatan Vargas, ikonikleşen smaç pozunun izinsiz şekilde marka olarak tescil ettirilmesi üzerine mahkemeye başvurdu.

Hücum sırasında ulaştığı yükseklik ve smaç öncesinde havada asılı kalıyormuş izlenimi veren hareketiyle tanınan Vargas, adını ve soyadını taşıyan "Melissa Vargas" markasını ve havadaki karakteristik hareketini Türk Patent ve Marka Kurumu'na tescil ettirdi.

İKONİKLEŞEN SIÇRAYIŞ MAHKEMEYE TAŞINDI

İddiaya göre Birkan Ç. isimli kişi, Vargas'ın 2023 yılında Avrupa şampiyonluğunun ardından ulusal ve uluslararası basında geniş yer bulduğu dönemde, milli voleybolcunun havadaki pozunu siyah silüet şeklinde tasarlayarak marka başvurusunda bulundu ve tescil ettirdi.

Şöhretinden yararlanılmaya çalışıldığını ileri süren Vargas, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.

Vargas'ın avukatı Mehmet Tokdemir, mahkemeye sunduğu dilekçede söz konusu görselin, milli voleybolcunun sporcu kimliğiyle bütünleştiğini belirtti.

VARGAS, MARKA TESCİLİNİN İPTALİNİ İSTEDİ

Tokdemir, Birkan Ç. adına yapılan tescilin kötü niyetli olduğunu savunarak mahkemeden markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini ve tescil kaydının marka sicilinden silinmesini talep etti.

Vargas'ın avukatı Mehmet Tokdemir tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“"Müvekkilin kimliğinin ayrılmaz bir parçası haline gelen bu görselin hiçbir izin olmadan Birkan Ç. tarafından tescil edilmesi hukuka aykırıdır. Müvekkilin kamuoyundaki itibarını kendi uhdesine geçirmeye çalışan Birkan Ç.’nin, şantaj ve haksız menfaat elde etme amacıyla gerçekleştirdiği kötü niyetli tescilin hükümsüzlüğüne karar verilmesini ve markanın sicilden silinmesini talep ediyoruz"”