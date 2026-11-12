Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek’in kardeşi Deniz Gökçek, hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Gökçek, kardeşinin kendisi için önemli bir yere sahip olduğunu belirterek duygusal ifadeler kullandı. Deniz Gökçek’in cenaze namazının bugün Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde kılınacağı açıklandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek’in kardeşi Deniz Gökçek’ten acı haber geldi. Deniz Gökçek’in hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyuran Melih Gökçek, kardeşinin vefatını kamuoyuyla paylaştı.

Melih Gökçek, X hesabından yaptığı açıklamada, "Kardeşim Deniz Gökçek biraz önce Hakk’ın rahmetine kavuştu. Mekanı cennet, komşusu Resulullah olsun" ifadelerini kullandı.

Gökçek, paylaşımında kardeşinin cenaze namazının perşembe günü öğle namazına müteakip Ankara Hacı Bayram Camii’nde kılınacağını da bildirdi.

KARDEŞİM DENİZ GÖKÇEK BİRAZ ÖNCE HAK’KIN RAHMETİNE KAVUŞTU… MEKÂNI CENNET, KOMŞUSU RESÛLÛLLAH (SAV) OLSUN… CENAZE NAMAZI İNŞAALLAH YARIN (PERŞEMBE) ÖĞLE NAMAZINDA HACI BAYRAM CAMİİNDE KILINACAK… KARDEŞİM KİMDİR? TANIMAYANLARA ANLATMAK İSTERİM… BENİM ERKEK KARDEŞİM OLDUĞUNU ÇOK KİMSE BİLMEZ… O BENİ HAYATI BOYUNCA İSLAMİ KONULARDA İKAZ EDEN TABİRİ CAİZSE HOCAMDI. İNTERNETTE https://t.co/Num5fGnvCF PROGRAMI EN GELİŞMİŞ KURAN ARAŞTIRMA PROGRAMINI AHMET DENİZ RUZMUYLA YAZAN KİŞİ KARDEŞİM DENİZ GÖKÇEK’TİR… AŞAĞIDA ÖRNEĞİNİ ATTIĞIM TÜRKÇE KUR’AN MEALİNDEKİ SES CANIM KARDEŞİMİN SESİDİR… BU SES İKİ CİHANDA DA UNUTULMAZ İNŞAALLAH… ŞU ANDA YAPAY ZEKAYLA BİRÇOK İSLÂMİ SİTE DENİZ’İN SESİNİ KULLANMAKTADIR. DENİZ’İN RAHATSIZLIĞI SIRASINDA ONU SEVENLERIN OKUDUKLARI ŞIFA AYETLERI, HATIMLER VE DUALARI VİDEOYA ÇEKİP BİZE GÖNDEREN YURT IÇINDE-YURT DIŞINDA Kİ TÜM KARDEŞLERIMIZE TEŞEKKÜR EDİYORUZ. HEPİNİZDEN RAB’BİM RAZI OLSUN, HAKLARINIZI HELAL EDİN…(AMİN) PEYGAMBER EFENDİMİZİN, KARDEŞİM DENİZ’İN VE TÜM GEÇMİŞLERİMİZİN RUHU İÇİN EL FATİHA… — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) November 11, 2026

"BENİM İÇİN HOCAMDI"

Kardeşinin kamuoyunda çok fazla tanınmadığını belirten Melih Gökçek, Deniz Gökçek’in hayatı boyunca kendisini dini konularda uyardığını ve bilgilendirdiğini ifade etti.

Kardeşinin kendisi için adeta bir öğretmen olduğunu dile getiren Gökçek, "O beni hayatı boyunca İslami konularda ikaz eden, tabiri caizse hocamdı" sözleriyle kardeşine duyduğu saygıyı anlattı.

KUR'AN ARAŞTIRMA PROGRAMINI HAZIRLAMIŞ

Melih Gökçek, kardeşi Deniz Gökçek’in dini alandaki çalışmalarına da değindi. Deniz Gökçek’in, "Ahmet Deniz" rumuzuyla Hasenat internet sitesinde yer alan Kur’an-ı Kerim araştırma programını hazırladığını belirtti.

Gökçek ayrıca, Türkçe Kur’an meallerinde kullanılan sesin de kardeşine ait olduğunu ve bu sesin çeşitli İslami internet sitelerinde kullanıldığını aktardı.

OSMAN GÖKÇEK'TEN DE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek de amcası Deniz Gökçek’in vefatının ardından sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Osman Gökçek, amcasının ömrünü iyiliğe, güzel ahlaka ve İslam’a hizmet etmeye adadığını belirterek, Allah’tan rahmet diledi.

İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Kıymetli amcam Deniz Gökçek Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Ömrünü iyiliğe, güzel ahlaka ve İslam’a hizmet etmeye adamış, gönlü güzel, yüreği merhamet dolu çok kıymetli bir insandı. Rabbim İslam’a yaptığı hizmetleri kabul, mekânını cennet, makamını âli eylesin. Cenazesi, 12 Kasım Perşembe günü öğle namazına müteakip Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde kılınacaktır. — Osman Gökçek (@OsmanGokcek_) November 11, 2026

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Deniz Gökçek’in cenaze namazının 12 Kasım 2026 Perşembe günü, öğle namazına müteakip Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde kılınacağı bildirildi. Cenaze töreninin ardından Deniz Gökçek’in son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.