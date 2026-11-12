Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek’in kardeşi Deniz Gökçek’ten acı haber geldi. Deniz Gökçek’in hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyuran Melih Gökçek, kardeşinin vefatını kamuoyuyla paylaştı.

Melih Gökçek, X hesabından yaptığı açıklamada, "Kardeşim Deniz Gökçek biraz önce Hakk’ın rahmetine kavuştu. Mekanı cennet, komşusu Resulullah olsun" ifadelerini kullandı.

Gökçek, paylaşımında kardeşinin cenaze namazının perşembe günü öğle namazına müteakip Ankara Hacı Bayram Camii’nde kılınacağını da bildirdi.

"BENİM İÇİN HOCAMDI"

Kardeşinin kamuoyunda çok fazla tanınmadığını belirten Melih Gökçek, Deniz Gökçek’in hayatı boyunca kendisini dini konularda uyardığını ve bilgilendirdiğini ifade etti.

Kardeşinin kendisi için adeta bir öğretmen olduğunu dile getiren Gökçek, "O beni hayatı boyunca İslami konularda ikaz eden, tabiri caizse hocamdı" sözleriyle kardeşine duyduğu saygıyı anlattı.

KUR'AN ARAŞTIRMA PROGRAMINI HAZIRLAMIŞ

Melih Gökçek, kardeşi Deniz Gökçek’in dini alandaki çalışmalarına da değindi. Deniz Gökçek’in, "Ahmet Deniz" rumuzuyla Hasenat internet sitesinde yer alan Kur’an-ı Kerim araştırma programını hazırladığını belirtti.

Gökçek ayrıca, Türkçe Kur’an meallerinde kullanılan sesin de kardeşine ait olduğunu ve bu sesin çeşitli İslami internet sitelerinde kullanıldığını aktardı.

OSMAN GÖKÇEK'TEN DE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek de amcası Deniz Gökçek’in vefatının ardından sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Osman Gökçek, amcasının ömrünü iyiliğe, güzel ahlaka ve İslam’a hizmet etmeye adadığını belirterek, Allah’tan rahmet diledi. 

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Deniz Gökçek’in cenaze namazının 12 Kasım 2026 Perşembe günü, öğle namazına müteakip Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde kılınacağı bildirildi. Cenaze töreninin ardından Deniz Gökçek’in son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.