Meksika'nın Chihuahua eyaletinin eski savcısı Jauregui Moreno, federal hükümetin izni olmadan CIA ile işbirliği yaptığı iddiasıyla vatana ihanetle suçlanıyor. 17 Ekim'de gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Moreno'nun yargılaması kapalı oturumlarda yapılacak.

Meksika’da Chihuahua eyaletinin eski savcısı Jauregui Moreno, federal hükümetin izni olmadan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ile işbirliği yaptığı iddiasıyla vatana ihanetle suçlanıyor. Hakkında iddianame hazırlanan ve tutuklu bulunan Moreno’nun yargılamasının kapalı oturumlarda yapılacağı bildirildi.

ESKİ SAVCI HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

Meksika’da eski savcı Jauregui Moreno hakkında, federal hükümetin izni olmadan CIA ile işbirliği yaptığı iddiasıyla vatana ihanet suçlaması yöneltildi.

BBC’nin haberine göre, 17 Ekim’de gözaltına alınan Chihuahua eyaletinin eski savcısı Moreno hakkında iddianame hazırlandı. Moreno, 2023-2026 yılları arasında Chihuahua Eyalet Savcılığı görevini yürüttü ve 27 Nisan 2026’da görevinden istifa etti.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen eski savcının yargılama sürecinin kapalı oturumlarda gerçekleştirileceği belirtildi.

İKİ ABD’Lİ AJANIN ÖLÜMÜ SONRASI GÜNDEME GELDİ

Olay, CIA için çalıştıkları öne sürülen iki ABD ajanının, iki Meksikalı kolluk görevlisiyle birlikte Chihuahua eyaletinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından gündeme geldi.

Tutuklu bulunan Moreno, 19 Nisan’da yaptığı açıklamada, iki Meksikalı yerel yetkili ile iki ABD’li büyükelçilik çalışanının ölümüne ilişkin bilgi vermişti.

Moreno, söz konusu kişilerin suç örgütlerine ait olduğu belirlenen bir tesise yönelik imha operasyonundan dönerken içinde bulundukları kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

SHEINBAUM: OPERASYON FEDERAL HÜKÜMETE BİLDİRİLMEDİ

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, 21 Nisan’da yaptığı açıklamada, söz konusu operasyonun federal hükümete önceden bildirilmediğini belirtti.

Sheinbaum, operasyonun yasa ihlali oluşturup oluşturmadığının soruşturulacağını ifade etti.