Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tasfiye sürecindeki yatırım fonlarına ilişkin son durumu paylaşarak yatırımcılara yapılması planlanan ödemeler hakkında Bloomberg’e açıklamalarda bulundu.

Tasfiyeye alınan 131 fonun 66’sında işlemlerin tamamlandığını ve 45 bin 747 hesaba toplam 40,8 milyar lira ödendiğini belirten Şimşek, nihai tasfiyenin zaman alacağını, süreci hızlandırmak için ara ödeme formülü geliştirildiğini söyledi.

Bakan, tasfiye kanununun kabul edilmesinin ardından fonlardaki kaynakların durumuna bağlı olarak 1 milyon TL’ye kadar ödeme yapılacağını ifade etti.

Öte yandan fon manipülasyonuna dair Şimşek “Gönüllü iade ederlerse sorun yok, etmezlerse hukuki süreç işletilecek” diye konuştu.

Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

“390 bin hesap 1 milyon liraya kadar ödeme kabiliyeti olursa temizlenmiş olacak. Dolayısıyla büyük oranda kanun geçtikten sonra tasfiye süreci önemli ölçüde tamamlanmış olacak. 131 fonun 66'sı tasfiye edildi. Burada tabi en önemlisi yeterince kaynak yoksa ne yapılacak? Biz bu geçici tasfiye kanun tasarısında da ona ilişkin düzenlemeler var.

TMSF, Adalet Bakanlığı, MKK hepsi birlikte çalışıyor. Geliştirilen algoritmayla doğumundan ölümüne kadar buradan piyasa bozucu faaliyetlere iştirak edenler var. Bunların hepsi tespit edildi, TMSF ve Adalet Bakanlığı'na verildi. Biz Birleşik Fon Bankası nezdinde orada 131 fon için 131 hesap açtık, genel hesap da açık. 132 hesaba 2 kanaldan kaynak gelecek. İlk kaynak gönüllü iadeler, burada süreç işliyor. Bu fonlardan, manipülasyona uğramış hisselerden aşırı kazanç elde edenlerin gönüllü iadesi devam ediyor.

'GÖNÜLLÜ İADE EDERLERSE SORUN YOK, ETMEZLERSE...'

Bir miktar ödeme var. Önemli kaynak ise geriye dönük, enflasyonun üstünde belli meblağın üzerinde, önce 10 milyon lira ve üzeri reel kazanım elde edenlere başvurulacak.

Dolayısıyla buradan bunların sayısı da birkaç yüz şirket var, kişiler var. Bunlar davet edilecek, bunlar manipülasyona iştirak durumu söz konusu olabilir, gönüllü iade ederlerse sorun yok, etmezlerse hukuki süreç işletilecek.

Geri kazanım hesaplarına kazandırılacak kaynaklarla çok büyük ihtimalle kişiler yatırdıkları parayı geri alabilecekler. Fondan fona değişim gösterebilir. 7 fon şirketinin 3'ü sorun yaşanmadan tasfiye edildi, Hedef ve Atlas'ın süreci devam ediyor. Özellikle fonlardan hukuka aykırı bir şekilde nemalanan kişi veya şirketlere aktarılan paralar, varlıkların geri alınması çok kritik. Birlikte hareket edenlerin kişisel mal varlıklarına başvurulacak."