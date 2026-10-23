TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenlemeyle, 17 Eylül 2026 ve öncesinde TEFAS’a iletilen iade talimatları gerçekleşmeyen ve payları bloke edilen yatırımcılar da tasfiye kapsamına alındı. Muhalefet düzenlemeye tepki gösterirken AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, hukuki boşluğu önlemeyi amaçladıklarını savundu. Düzenleme nedeniyle yaklaşık 250 bin kişinin hak kaybı riskiyle karşı karşıya kaldı.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen fonların tasfiyesine ilişkin kanun teklifinde yapılan değişiklikle, 17 Eylül 2026 ve öncesinde fon paylarını iade etmek için satış talimatı veren ancak işlemleri tamamlanamayan yatırımcılar da tasfiye kapsamına alındı.

Düzenlemeyle, ilgili fonun temerrüde düşmesi veya katılma payı fiyatının açıklanmaması nedeniyle işlemleri gerçekleştirilemeyen ve payları bloke edilen yatırımcıların da fon pay sahibi sıfatıyla kanundaki tasfiye hükümlerine tabi olması öngörüldü. Muhalefet milletvekilleri düzenlemeye tepki gösterirken, AKP kanadından yapılan açıklamada değişikliğin hukuki belirsizliği gidermeyi amaçladığı belirtildi.

SATIŞ TALİMATI VEREN YATIRIMCILAR DA TASFİYE KAPSAMINDA

AKP milletvekillerinin verdiği önergede, 17 Eylül 2026 ve öncesinde Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'na (TEFAS) iletilen ancak fonun temerrüdü ve/veya katılma payı fiyatının açıklanmaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen talimatlara ilişkin düzenleme yer aldı.

Önergede şu ifadeler kullanıldı:

“Tasfiyeye konu fonlara ilişkin olarak 17/9/2026 tarihi ve öncesinde TEFAS’a iletilmiş olmakla birlikte, ilgili fonun temerrüdü ve/veya katılma payı fiyatının açıklanmaması nedenleriyle gerçekleştirilemeyen talimatlar bakımından, katılma payları bloke edilmiş olanlar, fon pay sahibi sıfatıyla bu Kanundaki tasfiye hükümlerine tabidir.”

Bu düzenlemeyle, satış talimatı vermiş olmasına rağmen işlemi tamamlanamayan ve payları bloke edilen yatırımcıların hukuki durumu da tasfiye hükümleri çerçevesinde ele alınacak.

MUHALEFETTEN DÜZENLEMEYE TEPKİ

Düzenlemeye muhalefet milletvekillerinden itiraz geldi. CHP Grup Başkanvekili Rahmi Türeli, haberde yer alan önergeye ilişkin değerlendirmesinde, “Kanuna aykırı bir şey çıkarıyoruz. Binlerce dava gelir” ifadelerini kullandı.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da düzenlemeyi eleştirerek, “Bu önerge ile 250 bin vatandaşın alacağına çöküyorsunuz. ‘Gece yarısı haramiliğine soyunuyorsunuz. Burada 830 milyar liralık yolsuzluk, soygun ve 450 bin mağdur var” dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ise satış talimatı vermiş ancak parasını alamamış yatırımcıların tasfiye sürecine dahil edilmesine tepki gösterdi.

Usta, “AKP, getirdiği önergeyle satış talimatı vermiş, parasını bekleyen yatırımcıları tasfiye kuyruğuna sokmak istiyor. ‘Bir de hem temerrüt diyorsunuz hem de alacak oluşmadı’ diyorsunuz. Borç yoksa temerrüt nasıl oluyor. Akıl alacak gibi değil. Anlaşılan, vatandaşın mahkemede hakkını ararken dayanabileceği hukuki zemini de ortadan kaldırmak istiyorsunuz. Mağdurun lehine yorumlanabilecek tek bir açık kapı bile kalmasın diye uğraşıyorsunuz! Meclis’i bu vurgunun üzerini örtmenin aracı yapamazsınız” ifadelerini kullandı.

AKP'DEN 'HUKUKİ BOŞLUK OLMASIN' AÇIKLAMASI

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ise önergeyi savunarak düzenlemenin hukuki belirsizliği gidermeye yönelik olduğunu belirtti. Güler, “Bu önerge bir hukuk tarifi. Sadece satış emri yetmez, boşluk olmasın dedik” dedi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da konuya ilişkin açıklamasında, tasfiye sürecinde özellikle pay blokajı alt hesabı statüsündeki yatırımcılar açısından satış talimatının verilmiş olmasının veya sistemde belirli bir kaydın bulunmasının tek başına takasın başladığı anlamına gelmediğini savundu.

YATIRIMCI GÜVENİNE İLİŞKİN TARTIŞMALAR

Düzenleme, yatırımcıların satış talimatı vermeleriyle işlemlerin hukuken tamamlanması arasındaki farkı yeniden gündeme taşıdı. İktisatçı İnan Mutlu, sosyal medya paylaşımında, “AKP gece yarısı önergesiyle PBLK olayını tamamen mağdurların aleyhine olacak şekilde düzenliyor” ifadesini kullandı.

Bir vatandaşın sosyal medya paylaşımında ise düzenlemenin yatırım araçlarına duyulan güveni etkileyebileceği savunuldu. Paylaşımda, “Bir gecede hukuksuz bir kararla maddeyi (SPK 79) görmezden gelmek demek, Türkiye’deki bütün yatırım araçlarına olan güveni zedelemek, yerli ve yabancı aklı başında tüm yatırımcıları kaçırmak demek” ifadelerine yer verildi.