TBMM’ye sunulan kanun teklifi, çalışan memurlara verilen seyyanen zammın emekli aylıklarına da yansıtılmasını öngörüyor. Teklifin yasalaşması halinde yaklaşık 2 milyon 540 bin memur emeklisine aylık 25 bin 153 TL ek ödeme yapılacak.

Memur emeklilerinin 2023 yılından bu yana gündeme getirdiği seyyanen zam talebiyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) yeni bir kanun teklifi sunuldu. 20 Ekim 2026 tarihinde Meclis Başkanlığına iletilen teklif, çalışan kamu görevlilerine yapılan ilave ödemenin memur emeklilerine de verilmesini ve bu tutarın emekli aylıklarına kalıcı biçimde yansıtılmasını öngörüyor.

MİLYONLARCA MEMUR EMEKLİSİNİ İLGİLENDİRİYOR

SGK Uzmanı İsa Karakaş, köşe yazısında seyyanen zam uygulamasının geçmişini ve memur emeklilerinin yaşadığı gelir kaybını değerlendirdi. Karakaş, 2023 yılında çalışan kamu görevlilerine verilen seyyanen artışın emekli aylıklarına yansıtılmamasının yaklaşık 2 milyon 540 bin memur emeklisini doğrudan etkilediğini belirtti.

Aradan geçen üç yılda emeklilerin alım gücünün gerilediğine dikkat çeken Karakaş, çalışan memurlarla emekliler arasındaki gelir farkının da giderek açıldığını ifade etti.

Karakaş, yazısında sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Memura verilen seyyanen zam, emeklisine de aynen yansıtılacak.” Söz verildi. 8 bin 77 TL olan seyyanen zam bugün çalışan memurun maaş bordrosunda 25 bin 153 TL. Emekli memurun maaşında ise =0= TL... Kesin vadedildi… Aradan üç koca yıl geçti.

İletişim Başkanlığı’nın afişleri soldu. Sosyal medya paylaşımları tozlandı. Ama o vaat bir türlü emeklinin kesesine girmedi. Emekli memur hâlâ bekliyor. Bugün memur emeklisi o vaatleri senet gibi elinde tutuyor. 25 bin 153 TL’ye ulaşan seyyanen zam alacağını devletinden talep ediyor.

TEKLİFTE 25 BİN 153 TL’LİK EK ÖDEME ÖNGÖRÜLÜYOR

TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifinin ilk maddesinde, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na yeni bir ek madde eklenmesi öneriliyor. Teklifin yasalaşması durumunda, çalışan memurlara ödenen seyyanen zam karşılığı olan 25 bin 153,05 TL’nin memur emeklilerine de dosya bazında verilmesi amaçlanıyor.

Teklifte ayrıca söz konusu ek ödemeden vergi kesintisi yapılmaması, ödemenin haczedilememesi ve finansmanının Hazine tarafından karşılanması öngörülüyor.

EK ÖDEMENİN EMEKLİ AYLIĞINA KALICI OLARAK YANSITILMASI HEDEFLENİYOR

Teklifin ikinci maddesinde ise ilave ödemenin geçici bir destek olarak kalmaması ve emekli aylığı hesaplamasına kalıcı biçimde dahil edilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 40’ıncı maddesinde değişiklik yapılması öneriliyor. Düzenlemeyle ilave tutarın emekli aylığına esas tutara ve prime esas kazanca eklenmesi hedefleniyor.

Teklifin diğer maddeleri, düzenlemenin kabul edilmesi halinde yürürlüğe giriş ve uygulanma usullerini kapsıyor. Ancak teklifin Meclis’te yasalaşması gerekiyor; dolayısıyla öngörülen ödeme ve değişiklikler henüz yürürlüğe girmiş değil.