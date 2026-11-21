Avustralyalı milletvekili Jordan Lane, parlamentodaki veda konuşmasını romantik bir sürprizle noktaladı. Kürsüden partneri Natalie'ye evlenme teklif eden Lane, meslektaşlarının önünde aldığı 'evet' yanıtıyla mecliste unutulmaz anlar yaşattı.

Avustralyalı milletvekili Jordan Lane, parlamentoda yaptığı veda konuşmasıyla unutulmaz anlara imza attı. Ryde milletvekili olarak kürsüye çıkan Lane, konuşmasının sonunda partneri Natalie'ye evlenme teklif etti. Mecliste yaşanan romantik anlar, salondakilere sürpriz oldu.

VEDA KONUŞMASINDA SEVGİYE VURGU YAPTI

Meclis Başkanı'nın veda konuşması için söz vermesinin ardından kürsüye çıkan Lane, konuşmasında sevgiye, hayatındaki önemli insanlara ve atmaya hazırlandığı büyük adıma değindi.

Konuşmasının başında bir adımı atmanın değil, bunu açıklamanın en zor kısım olduğunu belirten Lane, sevginin hayatındaki önemine dikkat çekti. Sevginin tutkulu bir duygu olduğunu ve her zaman mantıklı gelmeyebileceğini ifade etti.

Sevgi ve siyasetin kimliğinin önemli bir bölümünü oluşturduğunu söyleyen Lane, bu iki alanın kendisine hayatının en özel deneyimlerinden bazılarını kazandırdığını dile getirdi. Milletvekili seçilme sürecinde yaşadığı zorluklara da değinen Lane, partneri Natalie'ye teşekkür etti.

İlişkilerini tüm zorluklara rağmen ayakta kalan bir sevgi olarak tanımlayan Lane, Natalie'nin hayatındaki iyi ve doğru olan her şeyin kaynağı olduğunu söyledi.

VEDA KONUŞMASININ SONUNDA EVLENME TEKLİF ETTİ

Konuşmasının son bölümünde sözlerden çok eylemlerin etkili olabileceğini belirten Lane, bahsettiği büyük adımı göstermek istediğini söyleyerek partneri Natalie'ye döndü ve şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Başkan, Ryde milletvekili olarak son sorum büyük aşkım Natalie'ye. Benimle evlenir misin?"

Lane'in evlilik teklifine Natalie başını sallayarak olumlu yanıt verdi. Böylece milletvekilinin parlamentodaki veda konuşması, romantik bir evlilik teklifiyle sona erdi.

O ANLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Jordan Lane, evlilik teklifinin gerçekleştiği anlara ait videoyu Instagram hesabından da yayımladı. Paylaşımına ise şu notu ekledi:

"Bugün parlamentodaki son konuşmamı yaptım. Ryde'ı seviyorum ve her zaman seveceğim. Ama Natalie'yi daha çok seviyorum"