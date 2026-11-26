Yaklaşık 2,2 milyon kişinin 1 Ocak 2017 öncesine ait ödenmemiş GSS prim borçları ile gecikme cezası ve zamlarının tahsilinden vazgeçilmesini öngören teklifin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri başladı. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, kapsamdaki prim borcunun 5 milyar 627 milyon 666 bin lira olduğunu açıkladı.

AA- AK Parti tarafından TBMM Başkanlığına sunulan, 10 ayrı kanunda değişiklik öngören kanun teklifinin Genel Kurul görüşmeleri başladı. Teklif kapsamında, 1 Ocak 2017 öncesine ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve zamlarının silinmesi planlanıyor. Düzenlemeden 2 milyon 199 bin 869 kişinin yararlanması ve toplam 5 milyar 627 milyon lirayı aşan borcun terkin edilmesi öngörülüyor.

AK Parti, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sundu.

TBMM Genel Kurulunda teklifin görüşmelerine başlandı. Düzenleme, yenilenebilir enerji yatırımlarının yanı sıra genel sağlık sigortası prim borçları, üniversite hastanelerinin finansmanı, yatırım fonları ve mesleki eğitim gibi farklı alanlarda değişiklikler içeriyor.

YAKLAŞIK 2,2 MİLYON KİŞİNİN GSS BORCU SİLİNECEK

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'e sunulan düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, 1 Ocak 2017 tarihinden önceye ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası prim borçları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve zamlarının tahsilinden vazgeçileceğini bildirdi.

Güler, düzenlemeden 2 milyon 199 bin 869 kişinin yararlanacağını belirterek, toplam 5 milyar 627 milyon 666 bin liralık prim borcunun silineceğini ifade etti.

Güler, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"1 Ocak 2017 tarihinden öncesine ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası prim borçları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçiyoruz. Bu bağlamda 2 milyon 199 bin 869 vatandaşımızın toplamda 5 milyar 627 milyon 666 bin lira tutarındaki prim borcunu terkin ederek, üzerindeki borç yükünü kaldırıyor, sağlık hizmetlerine yine kesintisiz ve kolay erişimi teminat altına alıyoruz. Kamu üniversite sağlık hizmeti sunucularımızın 2026 yılı götürü bedel sözleşmelerinden kaynaklanan tahakkuk farklarını terkin ederek, hastanelerimizin finansal sürdürülebilirliğini ve sağlık hizmetinin devamını sağlamış oluyoruz."

10 AYRI KANUNDA DEĞİŞİKLİK ÖNGÖRÜLÜYOR

Teklifin tümü üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, düzenlemenin 10 ayrı kanunda değişiklik öngördüğünü belirterek, torba kanun yöntemiyle ilgili eleştirilerde bulundu.

Yenilenebilir enerji yatırımı yapacaklara yeni mali yükümlülükler getirileceğini savunan Özdağ, güneş ve rüzgar enerjisi yatırımlarının desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Özdağ, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin güneş ve rüzgardan daha fazla enerji üretmesine hiç kimse karşı çıkmaz. Her yıl enerji ithalatına milyarlarca dolar para ödüyorsunuz. Dış ticaret açığımızın önemli bir bölümü enerji ithalatından kaynaklanıyor. Hal böyleyken kendi imkanlarıyla elektrik üreten vatandaşın, sanayicinin, müteşebbisin önüne yeni mali engeller çıkarmak istemenin bir sebebi olmalı. Yenilenebilir enerjide atacağınız her adım, yapacağınız her yeni yatırım, cari açığın azalmasını sağlayacak. O halde bu yatırımlara mali engeller çıkarmanın amacı nedir?"

MUHALEFETTEN GSS BORÇ DÜZENLEMESİNE VE TORBA KANUN YÖNTEMİNE ELEŞTİRİ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, kanun teklifinde Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun'a madde eklenmesine yönelik düzenlemeye dikkati çekerek, yatırım fonlarına ilişkin soruşturma hakkında değerlendirmelerde bulundu.

GSS prim borçlarının silinmesine ilişkin maddeyi de değerlendiren Kavuncu, düzenlemenin sürekli af beklentisi oluşturduğunu savundu.

Kavuncu, "Ülke öyle bir hale geldi ki sürekli af bekleyen, yüklerden kurtulmayı bekleyen yoğun nüfusumuz var. Bunun yanında vaktinde bütün vergilerini ödeyen ve sonra da 'Ben bunları ödüyorsam bu af niye çıkıyor?' diye soran haklı vatandaşlarımız var. Maalesef böyle bir düzen yarattı bu zihniyet." dedi.

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş de kanun teklifini eleştirerek, geçici düzenlemeler yerine kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini savundu.

Kamu üniversite hastanelerinin 2026 yılı götürü bedel sözleşmelerinden kaynaklanan tahakkuk farklarının silinmesine ilişkin maddeyi değerlendiren Ateş, üniversite hastanelerinin finansman sorununa kalıcı çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Ateş, "Üniversite hastanelerimizin ayakta kalması için bu maddeye olumlu bakıyoruz ancak 2020'den bu yana tam 6 kez aynı geçici maddeyi getirdiniz. Demek ki üniversite hastanesi finansman modeli çökmüş vaziyette. Tıp eğitimi veren, araştırma yapan bu kurumlara kalıcı bir gelir ödeme sistemi kurulmalıdır." diye konuştu.

MHP'Lİ BAŞKAN: YENİLENEBİLİR ENERJİ YENİ İSTİHDAM ALANLARI OLUŞTURABİLİR

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, enerji politikalarının yalnızca mevcut ihtiyaçlar üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, enerji arz güvenliği, ekonomik kalkınma, sanayinin rekabet gücü ve milli güvenliğin birlikte ele alınmasının önemine işaret etti.

Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve yerli kaynakların etkin kullanılması gerektiğini ifade eden Başkan, doğal gaz altyapısının da enerji arz güvenliği açısından önemli olduğunu kaydetti.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının ekonomik ve teknolojik katkılarına değinen Başkan, şu ifadeleri kullandı:

"Yenilenebilir enerji, aynı zamanda teknoloji geliştirme, yerli sanayiyi büyütme ve yeni istihdam alanları oluşturma fırsatıdır. Bu kaynakların doğru planlanması, teknolojik gelişmelerle desteklenmesi ve enerji sistemimize güvenilir biçimde entegre edilmesi Türkiye'nin uzun vadeli kalkınma hedefleri açısından büyük önem taşımaktadır."

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın ise teklifin torba kanun yöntemiyle görüşülmesini eleştirdi. Akın, düzenlemedeki bazı maddelerin iktidarın enerji politikalarına ilişkin yaklaşımını ortaya koyduğunu savunarak, tarım arazileri ve meraların enerji yatırımları kapsamında kullanılmasına yönelik eleştirilerde bulundu.

Akın, "Özellikle tarlaları, meraları, kuralsız bir şekilde 'yenilenebilir enerji' diye bahsedilen enerji politikasıyla devam ettirmeye çalışıyorsunuz. Oysa dünyada artık bu enerji politikaları tartışılıyor." şeklinde konuştu.

Güneş enerjisi yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akın, hükümetin bu kapsamda hayata geçirdiği uygulamaların iklim krizini artırdığını iddia etti.

YENİ PARTİLİ ÇİLER'DEN TEKLİFTEKİ MADDELERE ELEŞTİRİ

Yeni Parti Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, 15 maddeden oluşan kanun teklifinde birbirinden farklı konuların bir araya getirildiğini belirterek, torba kanun yöntemini eleştirdi.

Çiler, teklifte istihdam ve teşviklerden BOTAŞ'ın vergi borçlarına, üniversite hastanelerinin finansmanından yatırım fonlarının tasfiyesine kadar farklı başlıkların yer aldığını ifade ederek, "İstihdam ve teşviklerden BOTAŞ'ın vergi borçlarına, üniversite hastanelerinden genel sağlık sigortasına, kurumlar vergisinden yatırım fonlarının tasfiyesine kadar birbirinden tamamen farklı konular önümüze gelmiş durumda. Bir polis adayının eğitim hakkı ile bir enerji yatırımcısının lisans bedeli, bir üniversite hastanesinin finansman sorunu, yatırım fonu mağdurlarının tazminat hakkı neden aynı torbaya kondu?" sorusunu yöneltti.

Mesleki Eğitim Kanunu'nda yapılması öngörülen değişikliğe de değinen Çiler, aday çırak, çırak, işletmelerde mesleki eğitim gören ve staj yapan öğrencilere verilen ücretlere yönelik devlet katkısında Cumhurbaşkanına tanınan uzatma yetkisinin süresine ilişkin düzenleme bulunduğunu aktardı.

Çiler, "Mesleki eğitime ilişkin devlet katkısını uzatmak kadar çocuklarımızın iş güvenliğini sağlamak zorundayız." dedi.

Konutlarda doğal gaz ve elektrik faturalarındaki Katma Değer Vergisi (KDV) oranının yüzde 1'e düşürülmesini savunan Çiler, bireysel olarak balkonlara güneş enerjisi sistemleri kurulmasına da izin verilmesini istedi.

Çiler'in konuşmasının ardından birleşime ara veren Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.