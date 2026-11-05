YRP’nin tüketici kredisi ve kredi kartı borçlarına ilişkin kanun teklifi Meclis’e sunuldu. Teklifin yasalaşması hâlinde icra takibindeki borçların faiz, gecikme ücreti ve dosya masrafları silinecek; anapara borçları ise peşin ya da 5 yıla kadar taksitle ödenebilecek.

Tüketici kredisi ve kredi kartı borçlarına ilişkin dikkat çeken bir kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu. Teklifin yasalaşması halinde, icra takibine alınmış tüketici kredisi ve kredi kartı borçlarında faiz, gecikme ücreti, dosya masrafı ve diğer ek maliyetlerin silinmesi öngörülüyor.

Yeniden Refah Partisi (YRP) İstanbul Milletvekili Ahmet Bekin tarafından sunulan kanun teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda bulunuyor.

Teklifte, borçluların anapara borçlarını peşin ya da beş yıla kadar uzanan vadeyle ödemesine imkân tanınması amaçlanıyor. Düzenleme kapsamında faiz ve diğer masrafların silinmesi de öngörülüyor.

KREDİ KARTI VE TÜKETİCİ KREDİSİ BORÇLARI KAPSAMDA

Teklifte, icra takibi başlatılmış tüketici kredisi ve kredi kartı borçlarına ilişkin şu ifadeler yer aldı:

“Anapara borçlarının, peşin veya beş yıla uzanan vadeyle tahakkuk ettirilmiş faiz, gecikme ücreti, dosya masrafı ve her türlü ad altındaki masraflar.”

KANUN TEKLİFİNİN GEREKÇESİ AÇIKLANDI

Kanun teklifinin gerekçesinde, ödeme güçlüğü yaşayan ve borçlarını ödeyemediği için temerrüde düşen vatandaşlara kolaylık sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Teklifin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“Bu kanunla vatandaşların, yaşadıkları ödeme zorluklarından dolayı, sorunlu ve temerrütte düşmüş ödeme imkanı ortadan kalkmış bireysel tüketici kredisi ve kredi kartı borçlarının ödenmesine yönelik kolaylıklar getirilmesi amaçlanmıştır.

Vatandaşlarımızın, faiz ve gecikmeden kaynaklanan ekstra maliyetlerden kurtarılarak anapara borçlarının, peşin veya beş yıla kadar vadeye yayılabilecek şekilde yapılandırılması ve aynı zamanda mevcut faiz ve gecikme borçlarının silinmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıca bu kanunla Merkez Bankası (MB) ve bankalar arası Kredi derecelendirme kuruluşları nezdinde sicil affinın sağlanması ve takibe düşen borçların da aynı kapsamda değerlendirilmesi sayesinde kapsamın ihtiyaç sahiplerinin tamamını kapsayacak şekilde genişletilmesi amaçlanmıştır.”