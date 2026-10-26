TBMM Dilekçe Komisyonu'na geçen ay bin 426 başvuru yapıldı. Ankara'nın Tekirdağ'a bağlanması ve 60 yaş ve üzerine yeşil pasaport verilmesinin yanı sıra, işçilere altı hafta yıllık izin ve istifa halinde kıdem tazminatı hakkı tanınması da istendi.

TBMM Dilekçe Komisyonu'na geçen ay ulaşan bin 426 başvuru arasında Ankara'nın Tekirdağ'a bağlanmasından 60 yaş ve üzerindeki vatandaşlara yeşil pasaport hakkı verilmesine kadar farklı talepler yer aldı.

CNN Türk'ün haberine göre, dilekçelerin 196'sı kadınlardan geldi. En çok başvuru yapılan iller sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.

ALTI HAFTA İZİN VE İSTİFADA TAZMİNAT TALEBİ

Çalışma hayatına ilişkin başvurularda, iş ilanlarında ücret bilgisinin yer almasını zorunlu kılacak yasal düzenleme yapılması istendi. İşçilerin yıllık izin sürelerinin altı hafta olarak belirlenmesi ve istifa durumunda da kıdem tazminatı verilmesi talepleri komisyona iletildi.

Askerlik görevi sırasında psikolojisi bozulan kişiye terhisinden sonra maaş bağlanması da başvurular arasında yer aldı.

LİSANS EĞİTİMİ İÇİN İKİ FARKLI SÜRE ÖNERİSİ

Üniversitelerde lisans programlarının üç yıla düşürülmesi, sağlık alanındaki lisans programlarının ise altı yıla çıkarılması talep edildi. Ders saatleri ve mesai düzenlemelerinde tüm inanç gruplarının özel ibadet zamanlarının göz önünde bulundurulması da istendi.

Komisyona ulaşan diğer dilekçelerde, kadınlara yönelik sanal medya zorbalığına karşı yasa çıkarılması ve yeterli imza toplayan vatandaşların kanun teklifi verebilmesi talepleri yer aldı.

Ülke genelindeki tüm belediyelerin “Belediye Genel Müdürlüğü” adıyla bir üst kuruma bağlanması da önerildi.