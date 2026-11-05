Ocak ayında maaşlarına yapılacak artışı bekleyen milyonlarca emekli için seyyanen zam ve refah payı ihtimali gündeme geldi. SGK Uzmanı İsa Karakaş, Meclis kulislerinde emeklilere 10 bin TL ile 15 bin TL arasında seyyanen zam taleplerinin konuşulduğunu söyledi.

2027 yılı emekli maaşı zammı için geri sayım sürerken milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren yeni bir iddia gündeme geldi. SGK Uzmanı ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, Meclis kulislerinde emeklilere yönelik 10 bin TL ile 15 bin TL arasında seyyanen zam taleplerinin konuşulduğunu açıkladı. Karakaş, emekli maaşlarına enflasyon artışının yanı sıra ilave iyileştirme yapılması yönünde milletvekillerinin baskısının bulunduğunu belirtti. Peki, 2027 Ocak ayında emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte seyyanen zam ve refah payı beklentisine ilişkin son değerlendirmeler...

EMEKLİYE 10 BİN TL İLE 15 BİN TL ARASINDA SEYYANEN ZAM TALEBİ

Emekli maaşlarına yapılacak artışta yalnızca enflasyon farkının yeterli olmayacağı yönündeki görüşler gündemdeki yerini koruyor. SGK Uzmanı İsa Karakaş, Meclis kulislerinde emeklilerin gelirlerini artırmaya yönelik ek düzenleme taleplerinin konuşulduğunu belirterek seyyanen zam seçeneğinin öne çıktığını ifade etti.

Milletvekillerinin emeklilere daha yüksek bir artış yapılması konusunda taleplerini dile getirdiğini aktaran Karakaş, kulislerde 10 bin TL ile 15 bin TL arasında seyyanen zam verilmesi yönünde ciddi bir beklenti ve baskı olduğunu söyledi. Karakaş, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu yakın dönemde Meclis'teki benim bizzat edindiğim kulis bilgilerinden milletvekilleri bazında bunun daha yüksek olması yönünde ve özellikle seyyanen zam boyutunda 10 bin TL ile 15 bin TL arasında bir seyyanen zam verilmesi yönünde çok büyük bir baskı olduğunu söyleyebiliriz."

YÜZDE 5 REFAH PAYI SEÇENEĞİ DE GÜNDEMDE

Seyyanen zam taleplerinin yanı sıra emekli maaşlarına refah payı eklenmesi ihtimali de değerlendiriliyor. Karakaş, bütün emeklileri kapsayacak ilave bir artış yapılması yönünde milletvekillerinin ısrarcı olduğunu belirtirken, düzenlemenin bütçeye getireceği yükün de hesaba katılması gerektiğine dikkat çekti.

Özellikle yüzde 5 civarında bir refah payının mali açıdan daha makul bir seçenek olabileceğini dile getiren Karakaş, değerlendirmesinde şu sözlere yer verdi:

"Milletvekilleri bütün emeklilere ilave artış yapılması için ısrarcı. 15 bin gibi bir rakam verilmesi bütün emeklileri biraz rahatlatır. Maliye boyutuyla baktığımız zaman bunun hesap kitabı var. Enflasyona yansımaması için refah payı olarak yüzde 5 civarı gibi bir rakam daha makul görünüyor."

30 BİN TL EMEKLİ MAAŞI 48 BİN TL'YE YÜKSELEBİLİR

2027 Ocak döneminde emekli maaşlarına yapılabilecek artışa ilişkin tahminlerini de paylaşan Karakaş, yıl sonu güncellemesinin yaklaşık yüzde 10 seviyesinde olabileceğini öngördü. Bu tahmin üzerinden örnek bir hesaplama yapan Karakaş, 30 bin TL maaş alan bir emeklinin aylığının önce 33 bin TL'ye çıkabileceğini belirtti.

Söz konusu maaşa 10 bin TL seyyanen zam eklenmesi halinde aylık ödeme 43 bin TL'ye, 15 bin TL ek zam yapılması durumunda ise 48 bin TL'ye ulaşabilecek. Karakaş, örnek hesabını şu sözlerle anlattı:

"Örneğin maaşı 30 bin lira olan ne olacak? Yıl sonu güncellemesi benim ortalama tahminim yüzde 10 civarı. 33 bin olur. 15 bin verildiği zaman 48 bin olur. 10 bin verildiği zaman 43 bin olur"

ASGARİ ÜCRET İÇİN YÜZDE 30 ZAM TAHMİNİ

SGK Uzmanı İsa Karakaş, 2027 yılı asgari ücretine ilişkin beklentisini de açıkladı. Asgari ücrete en az yüzde 30 oranında zam yapılabileceğini tahmin eden Karakaş, mevcut 28 bin 75 TL'lik ücret üzerinden örnek hesaplama yaptı. Bu oranda bir artış gerçekleşmesi halinde asgari ücretin yaklaşık 36 bin 500 TL seviyesine çıkabileceğini ifade etti.

Emekli maaşları için gündeme gelen 10 bin TL ile 15 bin TL arasındaki seyyanen zam talepleri ve yüzde 5 refah payı seçeneği, milyonlarca emeklinin gözünü 2027 Ocak ayında yapılacak düzenlemeye çevirdi. Ancak söz konusu rakamlar şu aşamada kulislerde dile getirilen talepler ve uzman tahminlerinden ibaret. Seyyanen zam, refah payı ve asgari ücret artışına ilişkin henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.